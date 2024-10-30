Две собаки напали ночью на соседа. Полиция: „ответственность всегда несет владелец!“

По предварительным данным, в четверг ночью мужчина приехал с работы на велосипеде. Навстречу ему на дорогу выбежали соседские собаки, которые каким-то образом оказались за пределами двора. Одна из собак укусила мужчину за ногу, также при нападении оказалась повреждена одежда пострадавшего.

Руководитель Раквереского отделения полиции Эркко Пийримяги подчеркнул, что ответственность за действия домашнего животного, вырвавшегося на свободу, всегда несет хозяин. „В какой момент на вид дружелюбная бегающая вокруг собака станет опасным животным, способным напасть, предугадать трудно. Именно поэтому каждая собака, независимо от размера, породы и характера, должна находиться под присмотром владельца и под контролем на своей огороженной территории“.

Если собака нападает на человека или причиняет вред чьему-либо имуществу, то по закону необходимо начать производство, и если владелец нарушил правила содержания животных, привлечь его к ответственности.

„За поведение животного всегда несет ответственность его владелец, который должен следить за тем, чтобы питомец находился на своей территории или на поводке. Самая большая проблема заключается в том, что люди слишком уверены в поведении находящихся под их опекой животных. Однако животное может повести себя непредсказуемо и подвергнуть опасности как себя, так и окружающих“, — сказал Пийримяги.

Если кто-то увидит в своем районе бегающих без присмотра и проблемных собак, он должен сообщить об этом в местное самоуправление, которое организует отлов и установит владельцев. Если животное напало на кого-то или причинило материальный ущерб, для выяснения обстоятельств вмешается полиция.

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