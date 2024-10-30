В Грузии начали расследование из-за возможных фальсификаций на выборах. На допрос вызвали президента страны

В сообщении отмечается, что согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в СМИ, у президента Грузии Саломе Зурабишвили есть доказательства возможных фальсификаций. Поэтому президент вызвана на допрос 31 октября.

„Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в обращении ЦИК, одновременно с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В том числе в рамках расследования будут допрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом“, — заявили в прокуратуре.

Один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе призвал Зурабишвили не ходить в прокуратуру. „Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, так как не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен“, — приводит его слова „Интерфакс“.

Накануне Центризбирком Грузии обратился в прокуратуру в связи с заявлениями о фальсификациях на парламентских выборах, которые проходили 26 октября. Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не признает официальные результаты парламентских выборов. „Это было тотальной фальсификацией. У вас тотально отняли голоса. Мы были свидетелями и жертвами российской спецоперации. Я не признаю эти выборы, нельзя их признавать. Это то же самое, что признать подчинение этой страны России“, — говорила президент Грузии. Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на парламентских выборах, заявили, что бойкотируют новый парламент.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия „Грузинская мечта“, которую называют пророссийской, получила на выборах 53,9% голосов и большинство в парламенте. В парламент также прошли четыре главные оппозиционные партии — „Коалиция за перемены“ (11%), „Единое национальное движение“ (10,2%), „Сильная Грузия“ (8,8%), „Гахария за Грузию“ (7,8%). Они выступают за сближение Грузии с Западом.