30.10.2024, 14:01
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский „Садам“ одержал первую победу в Еврокубке ФИБА
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В среду, 30 октября, пярнуский клуб „Садам“ провел свой заключительный домашний матч группового этапа Еврокубка ФИБА, одержав победу над румынской командой „Арджеш“ со счетом 73:70. Игра в записи и видеообзор матча доступны для всех подписчиков Delfi.
Хозяева начали игру с лидерства, однако вскоре инициативу перехватили гости, и команда из летней столицы оказалась в семиочковом отставании. К концу первой четверти хозяева сократили разрыв, и спустя десять минут счет был 16:18. Во второй четверти отставание „Садама“ достигло девяти очков, но за две минуты они совершили рывок 11:0, ненадолго выйдя вперед. Тем не менее, на перерыв команда ушла, уступая 37:39.
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