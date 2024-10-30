От огромных зарплат до убийственных пожаров. Как живет украинский город, находящейся в тыловой оккупации

В городе Ровеньки, находящемся под российской оккупацией с 2014 года, наконец-то начались ремонтные работы на дорогах. Российские строительные бригады, прибывшие в город, проводят ямочный ремонт и частичное восстановление дорожного покрытия в центральной части города и на основных магистралях, ведущих к его окраинам. Однако местные жители свидетельствуют о том, что дороги, ведущие к поселкам, расположенным вблизи военных полигонов, находятся в особенно плачевном состоянии. Их разрушение обусловлено постоянным движением тяжелой военной техники, которая используется как для снабжения боевых позиций на линии фронта, так и для перемещения внутри города.

По свидетельствам очевидцев, в Дарьевке поселяются не только военнослужащие, но и их семьи. Наблюдается значительное увеличение численности россиян, в том числе представителей различных этнических групп, например, бурят. Появление детей от смешанных браков – показатель уже не временного, а долгосрочного присутствия россиян в этом небольшом поселке.

Но влияние российской армии простирается далеко за пределы городской черты. В непосредственной близости от Ровенек, всего в 20 км, находится поселок Дарьевка, превращенный в масштабный военный полигон. Здесь проходят подготовку как мобилизованные из оккупированных территорий, так и контрактники из России. Этот полигон стал фактором дальнейшей миграции и интеграции россиян в социальную структуру оккупированных территорий.

Приток российских военнослужащих, часто приезжающих с семьями, драматически изменил демографический баланс и облик Ровенек. Город становится не только базой для дислокации войск, но и местом их постоянного жительства. Это формирует новую социальную среду, где отношения между местными жителями и прибывшими россиянами определяют повседневную жизнь.

В отличие от прифронтовых городов, переживающих постоянные обстрелы и разрушения, Ровеньки находятся в глубоком тылу. Эта географическая особенность определила специфику его оккупации. Ключевой фактор – полная остановка шахт, традиционного двигателя экономики региона. Это привело к массовой безработице и радикальной трансформации социальной структуры. Как рассказывает бывший шахтер Сергей, этот город превращается в своеобразный военный городок, где жизнь напрямую зависит от присутствия российской армии.

Военный финансовый поток ощутимо влияет на местную экономику. Свидетельство тому – заметное увеличение количества новых автомобилей на дорогах, преимущественно китайских марок. Высокие цены на продукты питания, сопоставимые с московскими, также являются показателем высокого спроса и, как следствие, укрепления покупательской способности определенной части населения. Рынок недвижимости демонстрирует аналогичную картину: двухкомнатная квартира стоит около $ 35 тыс. долларов – цена, сопоставимая с рынком недвижимости в крупных украинских городах, таких как Днепр (с населением около миллиона человек). Для сравнения, до начала войны в Ровеньках проживало около 70 000 человек.

Сергей рассказывает, что местные жители, заключающие краткосрочные контракты, получают единовременное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей, а затем ежемесячную выплату в 200 тыс. рублей. Эти суммы, безусловно, существенно превышают средний уровень доходов в большинстве регионов России, не говоря уже о довоенной ситуации в самих Ровеньках. Однако, необходимо отметить, что система не лишена недостатков: наблюдаются задержки с выплатами, и не всем контрактникам удается получить обещанные деньги в полном объеме.

Ровеньки сегодня переживает экономическое явление, которое сложно назвать чем-то иным, кроме как парадоксальным процветанием на фоне войны. В то время как соседние территории страдают от разрушений и экономического коллапса, Ровеньки демонстрируют относительно нормальный уровень жизни, по крайней мере, для определенной части населения. Этот феномен тесно связан с контрактной системой найма, действующей в городе.

„В день над городом пролетают три-пять самолетов на полной скорости. Из-за этого происходит звуковой удар, все трясется. Иногда КАБы падают по дороге, раздается взрыв, но в не в городе. Над поселками, той же Дарьевкой, в день пару раз пролетают военные вертолеты, затем слышны выстрелы“, – рассказывает Сергей.

Примечателен рассказ бывшего жителя Омска, получившего ранение во время военной службы и переехавшего в Ровеньки со своей семьей. Россиянин подчеркивает контраст между жизнью в Омске и в Ровеньках, называя последнюю - местом, где „есть жизнь“, в отличие от Омска, где, по его словам, „нужно все добиваться“, а оплата труда значительно ниже. „Россияне массово переезжают сюда (на оккупированные территории), потому что видят деградацию своих городов, а тут вроде как все развивается. Но это иллюзия – потому что если убрать армию, то в городе вообще нет работы – ни одно крупное предприятие не функционирует“, – говорит Сергей.

Проблемы военного городка

Война оставила глубокий след не только в разрушенных городах и разбитых судьбах, но и в повседневной жизни людей, оказавшихся под российской оккупацией. Внешне жизнь может казаться налаженной, но под тонкой пленкой „новой реальности“ скрываются страхи, компромиссы и отчаянные попытки сохранить хоть какую-то свободу выбора. Один из самых острых вопросов – получение российского паспорта. Для многих это не просто бюрократическая процедура, а вопрос выживания, выбора между безопасностью и личной идентичностью.

„факт остается фактом – даже после десяти лет оккупации остаются те, кто ждет возвращения Украины“

Сергей рассказывает про свою соседку. Женщина принципиально отказывается от российского гражданства, что, однако, превращает её жизнь в постоянное напряжение. Даже банальный визит к врачу превращается в квест, требующий взятки, чтобы обойти требование о предъявлении российского паспорта. „Она вынуждена жить в постоянном страхе, прячась от визитов, изолировавшись от общества. „Не знаю, сколько ещё так продержусь“, — как-то призналась она.