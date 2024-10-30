Более 50 человек погибли из-за наводнения в Испании
В области Валенсия на востоке Испании из-за проливных дождей началось наводнение. Погиб уже как минимум 51 человек, сообщает The Irish Times со ссылкой на местные власти.
В социальных сетях распространяется множество видеороликов с людьми, застигнутыми паводком, некоторые пытались спастись от разбушевавшейся стихии на деревьях.
Глава региона Карлос Масон на пресс-конференции подтвердил, что некоторые жители оказались заблокированы с труднодоступных местах.
Спасательные службы предупредили граждан, чтобы они полностью отказались от любых поездок и следили за сообщениями из официальных источников.
Государственная метеорологическая служба Испании AEMET объявила в регионе Валенсия красный уровень угрозы, в некоторых местностях, например в Турис и Утьель, выпало 200 мм осадков.
Ливневые дожди вызвал холодный фронт, перемещающийся по югу и востоку страны.
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