Более 50 человек погибли из-за наводнения в Испании

В социальных сетях распространяется множество видеороликов с людьми, застигнутыми паводком, некоторые пытались спастись от разбушевавшейся стихии на деревьях.

Глава региона Карлос Масон на пресс-конференции подтвердил, что некоторые жители оказались заблокированы с труднодоступных местах.

Спасательные службы предупредили граждан, чтобы они полностью отказались от любых поездок и следили за сообщениями из официальных источников.

Государственная метеорологическая служба Испании AEMET объявила в регионе Валенсия красный уровень угрозы, в некоторых местностях, например в Турис и Утьель, выпало 200 мм осадков.

Ливневые дожди вызвал холодный фронт, перемещающийся по югу и востоку страны.

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