В пожаре в Харьюмаа погибла кошка: возгорание началось с заряжающихся аккумуляторов

Во вторник, 29 октября, в 12:18 спасатели получили вызов на Лагеда теэ в деревню Ваэла в волости Кийли, где горел одноэтажный частный дом. По словам звонившего, дома никого не было, но огонь распространялся очень быстро. На крыше дома были установлены солнечные батареи.

После центр тревоги получил еще несколько сообщений о густом черном дыме, который был виден издалека. На вызов отреагировали спасатели из Юри, Нымме и Ласнамяэ вместе с добровольцами из Сауэ и Арукюла. По приезду спасатели сразу же вошли в дом, чтобы начать тушить пожар. Крыша дома к тому времени уже частично обрушилась.

К 13:05 пожар был локализован. К счастью, дома расположены на достаточном расстоянии друг от друга и огонь не распространился на другие постройки.

К 14:25 все было окончательно потушено, однако, к сожалению, огонь унес жизнь кошки, принадлежавшей хозяевам дома. По оценке руководителя спасательной операции, пожар мог начаться от аккумуляторов на террасе, которые заряжались от солнечных батарей на крыше. Точные детали будут установлены в ходе производства.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .