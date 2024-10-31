„Задача: сидеть на месте и умирать“. Интервью с отказником российской армии — он переплыл Даугаву и просит убежища в Латвии

В 2021 году молодой айтишник из небольшого российского поселка попал в армию и подписал двухлетний контракт: обещали „бумажную работу“. В марте 2022 года — „командировка“ в Украину и приказ: „зачистить населенный пункт“. Все подразделение отказалось. Дальше - кровь, пепел, адреналин, командир со взорванным лицом, уставшие от страха мирные жители, ранение и побег. Чтобы попасть в Латвию, объявленный в федеральный розыск россиянин переплыл в мае Даугаву, пишет Rus.Delfi.lv.