„Задача: сидеть на месте и умирать“. Интервью с отказником российской армии — он переплыл Даугаву и просит убежища в Латвии
В 2021 году молодой айтишник из небольшого российского поселка попал в армию и подписал двухлетний контракт: обещали „бумажную работу“. В марте 2022 года — „командировка“ в Украину и приказ: „зачистить населенный пункт“. Все подразделение отказалось. Дальше - кровь, пепел, адреналин, командир со взорванным лицом, уставшие от страха мирные жители, ранение и побег. Чтобы попасть в Латвию, объявленный в федеральный розыск россиянин переплыл в мае Даугаву, пишет Rus.Delfi.lv.
„Мы помогаем российским военным дезертировать. Один из подопечных решился на крайний шаг — переплыл реку и запросил политическое убежище в Латвии. Он готов рассказать свою историю“, — предложил Delfi Иван Чувиляев, представитель общественной организации „Идите лесом“. Она уже помогла 38 тысячам россиян избежать участия в войне в Украине.
От редакции: мы не называем фамилии отказника и изымаем некоторые детали его рассказа из соображений безопасности семьи. Редакция ознакомилась с документами, подтверждающими его личность.