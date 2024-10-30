30.10.2024, 10:39
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ потерпел разгромное поражение от латвийского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 30 октября, таллиннский клуб „ТалТех“ на своей домашней площадке потерпел поражение от латвийской команды „Ригас Зелли“ со счётом 76:113 в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Игра в записи и видеообзор матча доступны для всех подписчиков Delfi.
„ТалТех“ начал матч неудачно, и за три минуты отставание составило 1:14. К окончанию первой четверти разрыв вырос до 22 очков — 13:35.
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