ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ потерпел разгромное поражение от латвийского клуба

„ТалТех“ начал матч неудачно, и за три минуты отставание составило 1:14. К окончанию первой четверти разрыв вырос до 22 очков — 13:35.

В первые минуты второй четверти „Ригас Зелли“ увеличили разрыв до 36 очков — 51:15! К свистку на перерыв „ТалТех“ смог немного сократить отставание, и на табло были цифры 35:60. Латвийцы реализовали 78% бросков с двухочковой зоны, в то время как домашняя команда — 47%.