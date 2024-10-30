Баскетбол
30.10.2024, 10:39

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ потерпел разгромное поражение от латвийского клуба

 
TalTech/Alexela.
TalTech/Alexela.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В среду, 30 октября, таллиннский клуб „ТалТех“ на своей домашней площадке потерпел поражение от латвийской команды „Ригас Зелли“ со счётом 76:113 в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Игра в записи и видеообзор матча доступны для всех подписчиков Delfi.

„ТалТех“ начал матч неудачно, и за три минуты отставание составило 1:14. К окончанию первой четверти разрыв вырос до 22 очков — 13:35.

В первые минуты второй четверти „Ригас Зелли“ увеличили разрыв до 36 очков — 51:15! К свистку на перерыв „ТалТех“ смог немного сократить отставание, и на табло были цифры 35:60. Латвийцы реализовали 78% бросков с двухочковой зоны, в то время как домашняя команда — 47%.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии