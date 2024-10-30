30.10.2024, 10:39
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ сыграет с латвийским клубом
Начало в 18:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня „ТалТех“ встретится на домашней площадке с латвийским клубом „Ригас Зелли“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:30, покажет Delfi TV, и ее смогут посмотреть подписчики Delfi.
На данный момент „ТалТех“ имеет четыре победы и два поражения. В последней домашней игре команда обыграла „Вентспилс“ со счетом 93:87. У „Ригас Зелли“ также четыре победы, но три поражения. Последние встречи с эстонскими командами для них оказались неудачными: они проиграли „Тартускому университету“ (71:77) и „Виймси“ (66:70).
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