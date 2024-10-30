СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ сыграет с латвийским клубом

На данный момент „ТалТех“ имеет четыре победы и два поражения. В последней домашней игре команда обыграла „Вентспилс“ со счетом 93:87. У „Ригас Зелли“ также четыре победы, но три поражения. Последние встречи с эстонскими командами для них оказались неудачными: они проиграли „Тартускому университету“ (71:77) и „Виймси“ (66:70).