„Используют человека как ватку с бактериями“. История заключенного, которого подселяли в камеру к Навальному

Этот заключенный стал регулярным персонажем блога Навального, потому что его часто „подселяли“ к политику — почти каждый раз, когда помещали в ШИЗО. Впервые его фамилию — Татарченко — назвал в апреле 2023 года адвокат Навального Вадим Кобзев, после чего телеграм-канал „Можем объяснить“ (признан российскими властями „иноагентом“) выяснил имя заключенного и некоторые детали его биографии. А в октябре 2024 года „Медуза“ (издание признано российскими властями „иноагентом“) опубликовала документы, демонстрирующие, как Навальному нарочно и методично создавали невыносимые условия в СИЗО.

Навальный рассказывал, что приучает мужчину к гигиене. „Комбинация угроз, криков и призывов к совести заставила его умываться и чистить зубы. Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день, — писал он. — Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе“.

„А во-вторых, избить несчастного больного хромого многолетнего алкоголика – такое совсем не проходит важный тестовый вопрос „а что бы сделал Иисус?“ — рассуждал сам Алексей в записках из тюрьмы, которые публиковались в его телеграм-канале.

По мнению адвокатов, это была провокация, чтобы политик начал бить сокамерника: по тюремным правилам, тогда бы его перевели в другую камеру. Но за избиение на Навального могли бы завести еще одно уголовное дело.

„Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет – это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой“, — описывал ситуацию сам Навальный.

Но штрафного изолятора администрации колонии показалось недостаточно. Отправляя оппозиционера в этот изолятор, тюремщики стали сажать к нему в и без того крошечную камеру грязного, плохо пахнущего заключенного.

Администрация владимирской колонии ИК-6 регулярно отправляла Алексея Навального в ШИЗО — за прегрешения вроде не застегнутой пуговицы или отказ мыть забор. Это был один из способов давления на политика: вплоть до своей смерти в колонии он побывал в ШИЗО 27 раз.

Андрей Татарченко также оказался жертвой жестокого обращения со стороны администрации колонии.

Как с Татарченко обращались в колонии

Тюремщики лишали Татарченко средств гигиены, чтобы довести до этого самого „животного состояния“ перед тем, как подселить к Навальному. Об этом говорится в жалобе адвоката Навального Ольги Михайловой. Его не водили в душ, не выдавали положенный осужденным гигиенический набор, в который входит мыло, 30 граммов зубной пасты, рулон туалетной бумаги и бритвенные станки. Ему даже не позволяли купить мыло в тюремном магазине.

„Также Татарченко А.А. рассказал, что в связи с отсутствием туалетной бумаги ему пришлось в буквальном смысле разорвать и использовать тетрадь, в которой он писал письма родственникам и даже сами подготовленные письма“, — сказано в жалобе адвокатов Навального.

В жалобе адвокатов говорится, что Татарченко под надуманными предлогами отправляли в тюремную медсанчасть, чтобы там он заразился инфекциями, а потом сажали к Навальному. И действительно, в новогодние праздники в январе 2023 года он заразился инфекцией и заболел чем-то, похожим на грипп.

С высокой температурой политик был вынужден сидеть в ШИЗО, где днем даже нельзя прилечь на койку: она пристегивается к стене. Об этом рассказывали и адвокаты Навального, и он сам. „Используют человека как ватку с бактериями“, — сердился Навальный в одном из постов в телеграм-канале января 2023 года.

Сокамерник как провокация

Каждый раз, когда Навального отправляли в ШИЗО, туда же сажали Татарченко — и отказывались переводить его в другую камеру.

По тюремным правилам, если заключенный подвергается насилию со стороны других осужденных, его переводят в другую камеру.

Поэтому Навальному пришлось угрожать, что он применит силу к Татарченко. Но сотрудники колонии ему попросту не верили.