Член сборной Украины по академической гребле погиб на войне под Нью-Йорком

Егорову было 24 года. Отмечается, что он погиб 28 октября в бою под Нью-Йорком (Новгородское), пишет РБК.

Егоров является бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряным призером молодежного чемпионата Европы (спортсмены до 23 лет) 2019-го.

С началом войны в Украине он вступил в ряды батальона „Азов“.

В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко, в конце сентября — чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец.

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