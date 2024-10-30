Член сборной Украины по академической гребле погиб на войне под Нью-Йорком
Член сборной Украины по академической гребле Даниил Егоров погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства молодежи и спорта Украины.
Егорову было 24 года. Отмечается, что он погиб 28 октября в бою под Нью-Йорком (Новгородское), пишет РБК.
Егоров является бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряным призером молодежного чемпионата Европы (спортсмены до 23 лет) 2019-го.
С началом войны в Украине он вступил в ряды батальона „Азов“.
В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко, в конце сентября — чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец.
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