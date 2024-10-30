Евролига отстранила арбитра, которого поймали на краже в аэропорту
Судья Евролиги словенец Матей Болтаузер отстранён от работы на один сезон за кражу духов в белградском аэропорту имени Николы Теслы, сообщает портал Basket News. Болтаузер не был включён в список судей на сезон-2024/2025 Евролиги.
Согласно информации издания Mozzart Sport, Матей Болтаузер имеет возможность подать заявку на возвращение к работе судьи Евролиги в следующее межсезонье.
5 декабря 2023 года словенский специалист попытался украсть флакон духов Tom Ford стоимостью € 221 после встречи „Партизана“ и „Монако“.
После задержания он признал вину и компенсировал весь причинённый им ущерб. Однако Евролига всё же начала дисциплинарное расследование.
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