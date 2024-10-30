Евролига отстранила арбитра, которого поймали на краже в аэропорту

Согласно информации издания Mozzart Sport, Матей Болтаузер имеет возможность подать заявку на возвращение к работе судьи Евролиги в следующее межсезонье.

5 декабря 2023 года словенский специалист попытался украсть флакон духов Tom Ford стоимостью € 221 после встречи „Партизана“ и „Монако“.

После задержания он признал вину и компенсировал весь причинённый им ущерб. Однако Евролига всё же начала дисциплинарное расследование.

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