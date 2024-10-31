Another - World VR: погружение в новый мир – откройте для себя 1000 м² виртуальных приключений в Таллинне!

Another - World VR – это развлекательное пространство, где можно исследовать различные виртуальные миры и окунуться в увлекательные приключения. Широкий выбор игр и активностей позволяет вам отвлечься от повседневных забот и испытать то, что невозможно в реальной жизни.

В отличие от игр дома, где движения ограничены размером комнаты, здесь у вас будет гораздо больше пространства для физического передвижения. Игроки перемещаются на небольшой арене, но благодаря многоуровневым картам общая виртуальная площадь арены составляет до 1000 м², что создает интересные ситуации и добавляет реалистичности. Можно увидеть человека физически с одной стороны, но при взгляде на экран перед вами открывается совершенно другая картина.

Another - World VR приглашает людей любого возраста, ищущих уникальные игровые возможности и захватывающий опыт. Помимо увлекательных приключений здесь доступны режимы PVP и PVE, что позволяет игрокам сражаться как друг с другом, так и с виртуальными противниками. Эти режимы добавляют динамики и разнообразия в игровой процесс, делая его еще более увлекательным.

Здесь можно отлично провести корпоративные мероприятия, а также воспользоваться тремя комнатами для празднования детских дней рождения. Все дети просто в восторге от такой необычной обстановки. Постоянные клиенты и группы из трех и более человек могут рассчитывать на специальные предложения и скидки.

Это идеальное место для проведения незабываемых мероприятий, где предлагаются индивидуальные программы. Игры и сценарии разработаны специально для этой арены, что делает каждое посещение уникальным. Игроки могут быть уверены в безопасности оборудования и комфорте игрового процесса.

Посетители Another - World VR отмечают, что полученные здесь впечатления надолго остаются с ними, и многие хотят вернуться снова и снова.

В следующем году планируется открыть аналогичную игровую арену Another - World VR в Ласнамяэ и в дальнейшем расширяться по всей Эстонии.

Дополнительная информация:

Тел. 5625 6302