Источники Financial Times: Россия и Украина ведут предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетическим объектам
Газета Financial Times написала со ссылкой на осведомленные источники, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали „предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга“.
Дипломат, знакомый с ходом переговоров, назвал их „очень ранними переговорами о потенциальном возобновлении чего-то“, передает BBC News Русская служба.
В августе многие западные СМИ сообщали, что Россия и Украина, также при катарском посредничестве, обсуждали начало переговоров о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре — по электростанциям в Украине с российской стороны и по нефтяной промышленности — с украинской. По данным этих изданий, Россия в итоге отказалась вступать в такие переговоры после украинского вторжения в Курскую область.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подобная сделка с Россией могла бы сигнализировать о ее готовности завершить горячую фазу войны.
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