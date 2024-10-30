Источники Financial Times: Россия и Украина ведут предварительные обсуждения приостановки ударов по энергетическим объектам

В августе многие западные СМИ сообщали, что Россия и Украина, также при катарском посредничестве, обсуждали начало переговоров о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре — по электростанциям в Украине с российской стороны и по нефтяной промышленности — с украинской. По данным этих изданий, Россия в итоге отказалась вступать в такие переговоры после украинского вторжения в Курскую область.