Футболист сборной Эстонии и „Санкт-Паули“ проиграли в Кубке Германии „РБ Лейпцигу“
Клуб эстонского защитника Кароля Метса, „Санкт-Паули“, завершил выступление в 1/16 финала Кубка Германии, уступив на выезде „РБ Лейпцигу“ со счётом 2:4.
„РБ Лейпциг“, делящий первое место в Бундеслиге с мюнхенской „Баварией“, уже к 17-й минуте вел 2:0 благодаря голам Поульсена и Баумгартнера. На 28-й минуте Морган Гилавоги сократил отставание гостей, но спустя две минуты Поульсен оформил дубль и сделал счет 3:1 в пользу „РБ Лейпцига“.
В середине второго тайма „Санкт-Паули“ вернул надежду благодаря голу Эрика Смита. Окончательный счет 4:2 установил Антонио Нуса на 80-й минуте.
Метс отыграл весь матч и продемонстрировал достойную игру. В начале второго тайма он был близок к голу, когда его дальний удар с 30 метров прошел чуть выше ворот.
Действующий чемпион Германии, „Байер“ из Леверкузена, победил в 1/16 финала Кубка Германии „Эльферсберг“ со счетом 3:0, а „Аугсбург“ обыграл „Шальке 04“ с тем же счетом 3:0.
Дортмундская „Боруссия“ на выезде уступила „Вольфсбургу“ со счетом 0:1 в дополнительное время.
В среду „Бавария“ сыграет в гостях с „Майнцем“.
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