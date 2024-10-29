ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (979-й день) | Верховная Рада еще на 90 дней продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию
Подводим итоги очередного дня войны.
Группировка войск „Центр“ российской армии полностью взяла под контроль город Селидово в Донецкой области
Об этом заявили в Минобороны РФ. Накануне OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины, соообщал, что российские войска контролируют значительную часть Селидово, но полностью город еще не заняли.
Верховная Рада еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года — продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию
„За“ проголосовали все 311 депутатов, принимавших участие в голосовании по этому вопросу, еще 29 депутатов не голосовали.
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из секретных пунктов „плана победы“, представленного странам Запада в сентябре-октябре, запросил у союзников крылатые ракеты большой дальности „Томагавк“
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Собеседник NYT назвал требование Зеленского „абсолютно невыполнимым“.
Агентства Yonhap и AFP со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщают, что на передовую войны России против Украины могли отправиться высокопоставленные северокорейские генералы.
Владимир Путин провел по видеосвязи тренировку сил ядерного сдерживания
Путин заявил, что „учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы“. При этом он отметил, что Москва подтверждает позицию, что применение ядерного оружия остается „крайней мерой обеспечения безопасности“.
Суд в Краснодаре приговорил к 25 годам заключения Сергея Денисенко, которого обвинили в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе, капитана второго ранга запаса Станислава Ржицкого.
По версии обвинения, Денисенко в октябре 2022 года завербовали украинские спецслужбы и отправили в Россию. Он прибыл в Краснодар и начал следить за Ржицким. Сам Денисенко в ходе следствия заявил, что совершил преступление вынужденно, под давлением украинских спецслужб, которые угрожали ему и его семье. Ржицкий в прошлом был командиром подлодки „Краснодар“. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что с этой подлодки под командованием Ржицкого наносились ракетные удары по Украине — в частности, по Виннице в июле 2022 года, когда погибли 27 человек. Однако упоминания Ржицкого в качестве командира подлодки встречаются в СМИ только до 2020 года, а его отец рассказывал, что сын подал рапорт на увольнение из вооруженных сил в декабре 2021 года и не участвовал в войне в Украине.
В Гудермесе беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате атаки загорелась крыша „пустующего здания“ на территории университета. Жертв и пострадавших нет.
За ночь 29 октября российские войска выпустили по Украине 48 беспилотников типа „Шахед“
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 26 дронов, еще 20 „локационно потеряны“. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор к президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем
По его словам, они обсудили „привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину“. „Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе высшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров“, — заявил Зеленский.
Российские войска в ночь на 29 октября атаковали регионы Украины, применив ударные беспилотники и ракеты
Киев атаковали беспилотники типа „Шахед“, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, обломки беспилотников упали в Соломенском и Святошинском районах. В Соломенском районе поврежден газопровод в девятиэтажном жилом доме, там загорелись магазин и три автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них госпитализирова.
На музыканта Noize MC (Иван Алексеев) составили протокол о „дискредитации“ российской армии
В чем именно обвиняют Noize MC, не уточняется. Он неоднократно высказывался против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В 2022 году музыкант уехал из России.
ГБР Украины заявило, что раскрыло в Одесской области такую же схему с инвалидностями и уклонением от мобилизации, что и в Хмельницкой
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник заявило, что раскрыло в Одесской области такую же мошенническую схему, что и ранее в Хмельницкой области: врачи и чиновники за взятки оформляли инвалидность желающим таким образом избежать мобилизации в армию.
По данным ГБР, организатором аферы стал врач Одесской областной клинической больницы (имя в пресс-релизе не названо), который привлек 12 медиков из разных учреждений, чиновников из областного Центра медицинско-социальной экспертизы и их родственников, и они за взятки в размере от 6 до 12 тысяч долларов оформляли фальшивые диагнозы и группы инвалидности.
ГБР сообщает, что установило личности 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой, чтобы избежать мобилизации, и ищет других клиентов коррумпированных медиков и чиновников.
Кроме того, как утверждает пресс-служба ГБР, во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы были задержаны два дезертира и пять человек, которые находились в розыске за уклонение от мобилизации.
Ранее ГБР обнаружило такую же аферу в Хмельницкой области. 22 октября этот вопрос обсуждал Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В Хмельницкой области в оформлении инвалидности за взятки подозревают более 50 сотрудников прокуратуры. Из-за этого подал в отставку генеральный прокурор Андрей Костин. Во вторник согласие на его отставку согласно процедуре дала Верховная рада Украины.
В Одессе, как сообщается в пресс-релизе, пока задержан только врач-организатор схемы. Ему предъявлено обвинение в „получении неправомерной выгоды должностным лицом“, за что суд может назначить до десяти лет тюрьмы.
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