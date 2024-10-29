ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (979-й день) | Верховная Рада еще на 90 дней продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию

Группировка войск „Центр“ российской армии полностью взяла под контроль город Селидово в Донецкой области

Об этом заявили в Минобороны РФ. Накануне OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины, соообщал, что российские войска контролируют значительную часть Селидово, но полностью город еще не заняли.

Верховная Рада еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года — продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию

„За“ проголосовали все 311 депутатов, принимавших участие в голосовании по этому вопросу, еще 29 депутатов не голосовали.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из секретных пунктов „плана победы“, представленного странам Запада в сентябре-октябре, запросил у союзников крылатые ракеты большой дальности „Томагавк“

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Собеседник NYT назвал требование Зеленского „абсолютно невыполнимым“.

Агентства Yonhap и AFP со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщают, что на передовую войны России против Украины могли отправиться высокопоставленные северокорейские генералы.

Владимир Путин провел по видеосвязи тренировку сил ядерного сдерживания

Путин заявил, что „учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы“. При этом он отметил, что Москва подтверждает позицию, что применение ядерного оружия остается „крайней мерой обеспечения безопасности“.

Суд в Краснодаре приговорил к 25 годам заключения Сергея Денисенко, которого обвинили в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе, капитана второго ранга запаса Станислава Ржицкого.