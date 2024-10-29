Комиссия Ригикогу: в свете сотрудничества РФ и Северной Кореи исходящая от КНДР угроза безопасности – реальна(18)
В ходе прошедших в Республике Корея встреч комиссия Рийгикогу по иностранным делам подчеркнула, что развязанная Россией в Украине агрессивная война влияет на безопасность в Восточной Азии и наоборот, ввиду чего разделяющие схожее мнение государства должны действовать сообща.
Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что участие Северной Кореи в агрессивной войне против Украины на стороне России еще больше втягивает Восточную Азию в глобальный конфликт. „С точки зрения безопасности Эстонии выбора нет: Украину необходимо всесторонне поддерживать. Во время встреч мы получили подтверждение того, что Республика Корея придерживается схожего мнения, так как в свете сотрудничества между Россией и Северной Кореей исходящая от Северной Кореи угроза безопасности – реальна“, – сказал он.
Агрессивная война России в Украине и участие в ней Северной Кореи стали основными темами встречи с вице-спикером Национального собрания Республики Корея Ли Хак Ёнгом и депутатами со стороны коалиции и оппозиции. Во время встречи участники обсудили важность образования, развитие туризма и необходимость сотрудничать в сфере кибербезопасности.
В Сеуле члены комиссии также встретились с министром объединения Ким Ён Хо и заместителем министра иностранных дел по вопросам экономического сотрудничества Ким Хи Санем. В ходе встречи с заместителем министра было отмечено, что открытие посольства Республики Корея в Таллинне и договор об оказании авиационных услуг создают основы для развития экономических контактов и туризма между Эстонией и Кореей.
В Сеуле депутаты посетили представительство Европейского союза, посольство Украины и Университет Сунсиль, где Марко Михкельсон прочитал лекцию. В своем выступлении он пояснил, как сохранить основанный на правилах миропорядок, на который оказывают влияние текущие конфликты, в том числе – война в Украине.
В ходе визита делегация встретилась с представителями ряда исследовательских учреждений и предприятия оборонной промышленности Hanwha Aerospace. Предприятие производит для Сил обороны Эстонии самоходные орудия K9 Kõu. Член комиссии по иностранным делам Хенн Пыллуаас подчеркнул важность Kõu для Сил обороны Эстонии. „В ходе встречи мы выразили надежду на то, что заказ, сделанный Эстонией, в ближайшее время поступит в распоряжение Сил обороны, чтобы дополнительно укрепить нашу безопасность“, – сказал он.
Представители комиссии также посетили посольство Эстонии и встретились с представителями эстонской общины в Эстонском центре предпринимательства. В последний раз комиссия по иностранным делам посещала Республику Корея в 2011 году. Тогда в Сеуле не было ни посольства, ни центра предпринимательства Эстонии. Завтра депутаты посетят демилитаризованную зону.
Из Сеула представители комиссии по иностранным делам направятся в Тайбэй, где встретятся с президентом Тайваня Лай Циндэ, вице-спикером парламента Джонни Чангом, заместителем министра иностранных дел Франсуа Чичунь Ву, заместителем министра по делам материкового Китая Шень Юйчуном, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Джозефом Ву и заместителем генерального секретаря Лин Фэйфанем.
Также запланированы встречи в Европейском экономическом и торговом бюро и в исследовательском институте по европейской политике безопасности, который стал первым европейским исследовательским учреждением, в 2022 году открывшим свое представительство на Тайване. В ходе визита, который продлится до воскресенья, депутаты также посетят острова Цзиньмыньдао.
Помимо Михкельсона и Пыллуааса, в визите принимают участие члены комиссии Эстер Карузе и Луиза Рыйвас. На Тайване к делегации присоединится Ээрик-Нийлес Кросс.
Комиссия по иностранным делам в течение многих лет следит за ситуацией в Азиатском регионе. В 2011 году комиссия начала слушания по азиатской стратегии, на основании которых в 2012 году был подготовлен доклад „Возможности и интересы Эстонии в Азии до 2025 г.“. В числе прочего в рамках доклада комиссия рекомендовала открыть посольство Эстонии в Сеуле.
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