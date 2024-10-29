Комиссия Ригикогу: в свете сотрудничества РФ и Северной Кореи исходящая от КНДР угроза безопасности – реальна

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что участие Северной Кореи в агрессивной войне против Украины на стороне России еще больше втягивает Восточную Азию в глобальный конфликт. „С точки зрения безопасности Эстонии выбора нет: Украину необходимо всесторонне поддерживать. Во время встреч мы получили подтверждение того, что Республика Корея придерживается схожего мнения, так как в свете сотрудничества между Россией и Северной Кореей исходящая от Северной Кореи угроза безопасности – реальна“, – сказал он.

Агрессивная война России в Украине и участие в ней Северной Кореи стали основными темами встречи с вице-спикером Национального собрания Республики Корея Ли Хак Ёнгом и депутатами со стороны коалиции и оппозиции. Во время встречи участники обсудили важность образования, развитие туризма и необходимость сотрудничать в сфере кибербезопасности.

В Сеуле члены комиссии также встретились с министром объединения Ким Ён Хо и заместителем министра иностранных дел по вопросам экономического сотрудничества Ким Хи Санем. В ходе встречи с заместителем министра было отмечено, что открытие посольства Республики Корея в Таллинне и договор об оказании авиационных услуг создают основы для развития экономических контактов и туризма между Эстонией и Кореей.

В Сеуле депутаты посетили представительство Европейского союза, посольство Украины и Университет Сунсиль, где Марко Михкельсон прочитал лекцию. В своем выступлении он пояснил, как сохранить основанный на правилах миропорядок, на который оказывают влияние текущие конфликты, в том числе – война в Украине.