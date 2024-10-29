ФОТО | Трамвай сошел с рельсов и врезался в магазин в столице Норвегии

„Сотрудники службы спасения оказали помощь четырем пострадавшим на месте происшествия, но никто из них, похоже, не получил серьезных травм. За ними ведется наблюдение в отделении неотложной помощи“, — говорится в сообщении.

Авария произошла в 11:46 по местному времени. Со слов полиции, в трамвае находились около 20 человек. Среди пострадавших оказался и водитель трамвая.

Полиция Осло призвала всех возможных пострадавших обращаться к медикам в случае недомогания. Движение по улице временно перекрыли, из здания магазина эвакуировали людей. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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