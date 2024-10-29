„Мы готовились к тому, что не сможем заказывать еду, ходить в магазины“: протест в Грузии оказались неожиданно спокойным? Или это только начало?

„Когда я думала о том, что будет в Тбилиси в октябре, я поняла, что абсолютно готова терпеть любые сложности, которые могут возникнуть в ходе этой борьбы грузин, - говорит Тая. - Я видела протесты весной - я тогда просто проходила мимо - и это было грандиозно. Участвовала не была только молодежь, это были люди разных возрастов, разных социальных классов, и меня тогда это очень сильно впечатлило“.

Девушка признается, что не чувствует себя частью гражданского общества Тбилиси, поэтому сама не участвовала в протестах и не собирается этого делать. Тем не менее, к такому порыву граждан она относится уважительно.

„Я даже думала, что если вдруг в Грузии придет к власти оппозиция, и для россиян введут визовый режим, я спокойно это приму и, наверное, уеду в другую страну. Хотя я понимаю, почему это вряд ли бы случилось“.

Тая подчеркивает, что от последней акции после парламентских выборов она ожидала немного другого: „Мы готовились к шатдауну, мы готовились к тому, что не сможем заказывать еду, мы зарядили телефоны, были готовы, что у нас может пропасть связь. Допускали, что мы не сможем ходить в магазины - мало ли, всякое может быть. Но на самом деле я не могу назвать эту уличную акцию очень масштабной по меркам Тбилиси. На нее пришло около 15 тысяч человек, по подсчетам журналистов, но она закончилась за полтора часа. И некоторые оставшиеся люди просто не успели подойти, потому что предыдущие митинги длились очень много часов. Тогда люди проникали не только на главные улицы и площади, они занимали очень большую часть города. Они штурмовали парламент, то есть были столкновения с силовиками.