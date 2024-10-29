„Мы готовились к тому, что не сможем заказывать еду, ходить в магазины“: протест в Грузии оказались неожиданно спокойным? Или это только начало?
Россиянка Тая Бортникова переехала в Грузию в 2022 году вместе со своим молодым человеком после начала мобилизации в РФ. Они до сих пор живут в Тбилиси и наблюдают за тем, как гражданское общество выражает свое мнение и пытается влиять на политику страны. Девушка рассказала RusDelfi о том, чем последние протесты отличаются от тех, что были весной и опасно ли сейчас находиться на улицах города.
„Когда я думала о том, что будет в Тбилиси в октябре, я поняла, что абсолютно готова терпеть любые сложности, которые могут возникнуть в ходе этой борьбы грузин, - говорит Тая. - Я видела протесты весной - я тогда просто проходила мимо - и это было грандиозно. Участвовала не была только молодежь, это были люди разных возрастов, разных социальных классов, и меня тогда это очень сильно впечатлило“.
Девушка признается, что не чувствует себя частью гражданского общества Тбилиси, поэтому сама не участвовала в протестах и не собирается этого делать. Тем не менее, к такому порыву граждан она относится уважительно.
„Я даже думала, что если вдруг в Грузии придет к власти оппозиция, и для россиян введут визовый режим, я спокойно это приму и, наверное, уеду в другую страну. Хотя я понимаю, почему это вряд ли бы случилось“.
Тая подчеркивает, что от последней акции после парламентских выборов она ожидала немного другого: „Мы готовились к шатдауну, мы готовились к тому, что не сможем заказывать еду, мы зарядили телефоны, были готовы, что у нас может пропасть связь. Допускали, что мы не сможем ходить в магазины - мало ли, всякое может быть. Но на самом деле я не могу назвать эту уличную акцию очень масштабной по меркам Тбилиси. На нее пришло около 15 тысяч человек, по подсчетам журналистов, но она закончилась за полтора часа. И некоторые оставшиеся люди просто не успели подойти, потому что предыдущие митинги длились очень много часов. Тогда люди проникали не только на главные улицы и площади, они занимали очень большую часть города. Они штурмовали парламент, то есть были столкновения с силовиками.
Всего этого не было на последней акции. Я в тот день пошла на вечернюю пробежку, и даже боялась, что я потом не смогу добраться домой, не смогу вызвать такси из центра. Я обычно бегаю до центра, а обратно езжу на такси. Но в итоге я добежала практически до центра, не видела никого из протестующих, только пару машин полиции, которые ехали в сторону центра. Но, в общем, все было достаточно тихо, и быстро закончилось. Я не знаю, почему так произошло, и никто не знает. Я думаю, что митинги еще будут, и мы пока не понимаем, как они закончатся“.