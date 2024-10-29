Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. Он заявил, что России нужно иметь готовые к применению ядерные силы

Как передает „Интерфакс“, Путин заявил, что „учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы“. При этом он отметил, что Москва подтверждает позицию, что применение ядерного оружия остается „крайней мерой обеспечения безопасности“.

„Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно „ядерная триада“ продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности“, — сказал он.

Путин также сказал, что на учениях будет отрабатываться действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками.

По словам президента РФ, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне „необходимой достаточности“, пишет ТАСС.

Год назад, 25 октября 2023 года, пресс-служба Кремля также сообщала, что Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. В рамках тренировки с космодрома в Плесецке был выполнен пуск межконтинентальной ракеты „Ярс“ по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подлодки „Тула“ произвели пуск ракеты „Синева“. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тренировка сил стратегического сдерживания, которую посетил Владимир Путин, носила плановый характер. „Они регулярно проводятся“, — говорил Песков.

В сентябре нынешнего года Путин предложил обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара „агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства“, а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками. В Кремле тогда заявили, что это нужно считать „определенным сигналом“ для Запада.

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