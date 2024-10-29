Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. Он заявил, что России нужно иметь готовые к применению ядерные силы
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи тренировку сил ядерного сдерживания, сообщает Медуза со ссылкой на ТАСС.
Как передает „Интерфакс“, Путин заявил, что „учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы“. При этом он отметил, что Москва подтверждает позицию, что применение ядерного оружия остается „крайней мерой обеспечения безопасности“.
„Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно „ядерная триада“ продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности“, — сказал он.
Путин также сказал, что на учениях будет отрабатываться действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками.
По словам президента РФ, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне „необходимой достаточности“, пишет ТАСС.
Год назад, 25 октября 2023 года, пресс-служба Кремля также сообщала, что Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. В рамках тренировки с космодрома в Плесецке был выполнен пуск межконтинентальной ракеты „Ярс“ по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подлодки „Тула“ произвели пуск ракеты „Синева“. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тренировка сил стратегического сдерживания, которую посетил Владимир Путин, носила плановый характер. „Они регулярно проводятся“, — говорил Песков.
В сентябре нынешнего года Путин предложил обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара „агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства“, а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками. В Кремле тогда заявили, что это нужно считать „определенным сигналом“ для Запада.
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