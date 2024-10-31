Жители Эстонии охотятся за автомобилями с дизельными и бензиновыми двигателями, но все равно покупают гибриды

Автомобили с дизельными двигателями популярны в основном среди семей, говорящих на эстонском языке, и чаще всего в Южной Эстонии. Например, 70% жителей Вырумаа считают, что их следующая машина будет с дизельным двигателем, а кроме того, предпочтение дизелю отдали более половины опрошенных в Вильяндимаа (56%), на Сааремаа (53%), в Ярвамаа (52%), Валгамаа и Пылвамаа (по 50%).

„Любовь жителей Эстонии к дизельным двигателям известна давно, особенно в сельских районах. Однако статистика продаж показывает, что активнее всего продаются автомобили с гибридным приводом. Даже если человек приходит в автосалон с намерением купить дизельную машину, у него будет гораздо больше выбора среди гибридов“, - прокомментировал разницу между восприятием людей и действительностью руководитель по продажам Topauto Янек Эскор.

22% жителей Эстонии рассматривают покупку гибридного автомобиля в качестве следующего транспортного средства, причем среди русскоязычных жителей осведомленность в этом отношении и желание приобрести гибрид гораздо выше (30%), чем среди говорящих на эстонском языке семей (18%).

„Помимо гибридов, покупатели в салонах проявляют все больше интереса к подключаемым гибридам. Хотя в исследовании подключаемый гибрид отметили лишь несколько процентов респондентов, недавно на рынок вышло несколько новых моделей, способных проехать на электричестве до 100 километров, что делает их достаточно привлекательными для горожан, – сказал Эскор. – Кроме того, цены на гибриды и подключаемые гибриды начинают выравниваться. Скажем, разница в стоимости нового Hyundai Santa Fe в гибридной и подключаемой гибридной версиях составляет всего несколько тысяч евро“.

32% респондентов планируют приобрести автомобиль с бензиновым двигателем, а 7% выбрали бы электромобили.