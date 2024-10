The New York Times: Зеленский в секретном приложении к „плану победы“ попросил у Запада ракеты Tomahawk

The New York Times информирует, основываясь на сведениях высокопоставленного американского чиновника, что о крылатых ракетах большой дальности Tomahawk говорится в тайном приложении пункта плана, известного как „Сдерживание“. Собеседник NYT назвал требование Зеленского „абсолютно невыполнимым“.

Власти США посчитали план Зеленского „провальной затеей“, заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник. Американские чиновники заявили The New York Times, что план нереалистичен и почти полностью зависит от западной помощи. Ни одна из крупных стран не поддержала приглашение Украины в НАТО до окончания войны, а также не согласилась разрешить Украине наносить западными ракетами удары по военным объектам в России.