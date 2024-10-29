The New York Times: Зеленский в секретном приложении к „плану победы“ попросил у Запада ракеты Tomahawk

The New York Times информирует, основываясь на сведениях высокопоставленного американского чиновника, что о крылатых ракетах большой дальности Tomahawk говорится в тайном приложении пункта плана, известного как „Сдерживание“. Собеседник NYT назвал требование Зеленского „абсолютно невыполнимым“.

Дальность полета ракет Tomahawk превышает 2400 километров, что в семь раз превышает дальность ракет ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре-октябре представил свой „план победы“ союзникам в США и странах Европы, а также жителям Украины. Среди пунктов плана — приглашение Украины в НАТО, усиление Вооруженных сил Украины, „неядерное сдерживание“ России и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ.

Власти США посчитали план Зеленского „провальной затеей“, заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник. Американские чиновники заявили The New York Times, что план нереалистичен и почти полностью зависит от западной помощи. Ни одна из крупных стран не поддержала приглашение Украины в НАТО до окончания войны, а также не согласилась разрешить Украине наносить западными ракетами удары по военным объектам в России.

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