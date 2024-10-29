Новым лидером „Хезболлы“ объявлен экс-заместитель Насраллы

Новым лидером ливанской радикальной группировки „Хезболла“ стал шейх Наим Касем, который на протяжении 30 лет был заместителем ее прежнего главаря Хасана Насраллы. Cовет шуры - главный руководящий орган „Хезболлы“ - согласился избрать Касема генеральным секретарем, заявила проиранская группировка во вторник, 29 октября. Новый лидер продолжит курс убитого Насраллы „до тех пор, пока не будет достигнута победа“, цитирует заявление боевиков агентство AP.

Касем - один из основателей „Хезболлы“

Как отмечает Reuters, 71-летний Касем был одним из основателей „Хезболлы“ в 1982 году, а в 1991-м стал заместителем генерального секретаря группировки. В отличие от Насраллы, скрывавшего свое местонахождение, Касем продолжал появляться в общественных местах.

После смерти Насраллы он трижды выступал с телеобращениями, последнее из них было обнародовано 15 октября. В нем Касем заявил, что единственной возможностью для возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома является „прекращение огня“, и пригрозил ударами по всему Израилю.

Израильская армия убила Насраллу и его возможного преемника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла авиаудары по штаб-квартире „Хезболлы“ в пригороде Бейрута, в результате чего был убит лидер движения Хасан Насралла.

В октябре в ЦАХАЛ подтвердили, что ликвидированы также возможный преемник Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, а также глава разведки „Хезболлы“ Али Хусейн Хазима.

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