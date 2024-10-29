Правда ли, что ПЦУ предлагает купить молитву, защищающую от мобилизации?

Согласно подписи к короткому видео, оно сделано в Свято-Троицком храме в Киеве, а стоимость такой молитвы составляет 10 гривен. В тексте молитвы есть слова „чтобы не забрали на войну“ и „убереги наших родных от мобилизации“. Ролик и фотографию распространяли такие Telegram-каналы, как „Два майора“ (249 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (181 000), Reverse Side of the Medal (151 000), Voblya (142 000) и „Украина.ру“ (128 000).

„Проверено“ не нашло в авторитетных украиноязычных источниках признаков распространения сообщения о необычной молитве. Нет сведений о ней и на сайтах украинских церквей.

Упомянутый в подписи к вирусному видео Свято-Троицкий храм на Троещине в Киеве действительно существует, вот только принадлежит он не Православной церкви Украины (её прихожанами называют себя большинство верующих украинцев), а Украинской православной церкви, ранее подчинявшейся Московскому патриархату. В то же время в верхней части листа с молитвой на вирусном фото расположен логотип именно ПЦУ, а не УПЦ.

Узор по периметру молитвы, судя по всему, был взят с одного из стоковых сайтов, где он называется „рамка для фото с храмом“. В верхней части шаблона купола заменили на логотип ПЦУ.

Текст молитвы написан на украинском языке, хотя в храмах УПЦ не менее распространён церковнославянский. Впрочем, в молитвословах как на украинском языке, так и на церковнославянском буква „з“ печатается кириллицей, а в молитве из вирусных постов она больше похожа на латинскую z.

В молитве упомянуты „воины, которые напрасно отдают свои жизни“, однако публичная риторика киевских церквей в отношении погибших солдат ВСУ совсем иная. Например, в другой молитве, размещённой на официальном сайте одной из киевских церквей ПЦУ, напротив, сказано, что воины „отдали жизнь в бою за независимость земли Украинской, потому что защищали от врагов православную веру“.