Перспективная итальянская горнолыжница погибла в 19 лет после падения на тренировке

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла в результате падения во время тренировки на склонах Валь Сеналес в Альпах. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая выразила соболезнования в связи с кончиной 19-летней спортсменки.

Во время тренировки Лоренци на высокой скорости потеряла управление, вылетела за пределы трассы и сильно ударилась головой о снег. Спортсменку интубировали и доставили на вертолете в ближайшую больницу в Больцано, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

В этом году Лоренци выиграла чемпионат Италии в гигантском слаломе, заняла шестое место в скоростном спуске и восьмое в супергиганте на юниорском чемпионате мира.

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