Как объясняет младший научный сотрудник кафедры экологии животных Тартуского университета Кристель Розе Бахманн, столкновения с птицами происходят, когда те слишком поздно замечают приближающийся автомобиль и не успевают увернуться. В тёмное время суток птиц могут ослеплять фары. Научный сотрудник советует быть особенно внимательными в местах вдоль дорог, где в большом количестве на кормёжку собираются небольшие птицы – они могут неожиданно вылететь перед машиной.

Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте отметил, что часто при столкновении с небольшой птицей на автомобиле не остается никаких следов, поэтому водители даже не понимают, что сбили птицу. „Однако часто бывает и так, что птица оставляет на лобовом стекле трещину или даже полностью разбивает его. Если птица уже летит в направлении автомобиля, то избежать столкновения практически невозможно,“ - сказал он.

Кроме дорожных происшествий, птицы врезаются и в окна домов. „Здесь главная проблема – большие стеклянные поверхности. Они могут выглядеть эффектно, но отражение окружающей среды, особенно деревьев, создает у птиц иллюзию, что туда можно лететь,“ – поясняет Бахманн.

„Большую проблему создают зеркальные дома, построенные в живописных природных местах – их порой даже человеку трудно заметить, не говоря уже о птицах,“ – добавляет эколог. Опасны также здания с „эффектом туннеля“, когда птица видит насквозь всё помещение через противоположные окна.

Кирсисте добавил, что птицы, влетающие в окна домов, обычно не наносят серьёзного ущерба, хотя и такие случаи иногда встречаются.

Как действовать, если птица врезалась в стекло автомобиля или окно дома?