Ольга Штраубе: почему бы министру МВД не проверить на лояльность министра Владимира Света?

На прошлой неделе Лаури Ляэнеметс объявил, что на местные выборы 2025 года будут допущены только те граждане России и Беларуси, которые подписали бумагу о том, что они против захватнической войны, которую ведет Россия в Украине и которую поддерживает Беларусь. С таким предложением социал-демократы хотят прийти в правительство.