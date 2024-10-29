29.10.2024, 18:06
Ольга Штраубе: почему бы министру МВД не проверить на лояльность министра Владимира Света?
ФОТО: | Delfi Meedia
Инициатива министра МВД Лаури Ляэнеметса требовать от избирателей декларацию о своих взглядах глупа и вредна.
На прошлой неделе Лаури Ляэнеметс объявил, что на местные выборы 2025 года будут допущены только те граждане России и Беларуси, которые подписали бумагу о том, что они против захватнической войны, которую ведет Россия в Украине и которую поддерживает Беларусь. С таким предложением социал-демократы хотят прийти в правительство.
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