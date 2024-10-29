Кадыров: университет спецназа имени Путина атакован дроном

На Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе совершена „беспилотная атака с воздуха“, сообщил в Telegram-канале во вторник, 29 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, в результате удара, нанесенного ранним утром, на территории учебного заведения загорелась „крыша пустующего здания“. „Жертв и пострадавших нет“, пожар ужк потушен, начато расследование, утверждает Кадыров. „Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме“, - заявил он.

Российские Telegram-каналы, в том числе Baza, опубликовали фотографии горящего здания, похожего на главное здание университета спецназа в Гудермесе. На одном из снимков видны два очага пламени на крыше. Как отмечает Baza, это первая атака беспилотников на территории Чечни.

В университете спецназа готовят солдат для войны против Украины

Частный университет спецназа в Гудермесе был основан в августе 2013 года по инициативе Рамзана Кадырова и носит имя президента РФ Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании в мае 2024 года сообщило, что в этом учебном заведении готовят российских военнослужащих к участию в войне против Украины и что с февраля 2022 года там прошли подготовку около 42 тысяч военных. „Вместе с тем, очень вероятно, что в этом университете солдаты проходят лишь тренинг длительностью до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения“, - указывалось в заявлении.

В конце августа сообщалось, что в ходе поездки на Кавказ университет спецназа в Гудермесе посетил Владимир Путин.

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