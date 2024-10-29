Поддержка или предательство Украины — чего ждать от выборов в США?

В случае республиканского контроля над Сенатом можно ожидать разных сценариев. Молодые правые популисты, вроде кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса и сенаторов Тома Коттона и Джоша Хоули, выступают против военной помощи Украине. Но старая гвардия их партии считает противостояние путинской России стратегическим интересом США.

Сейчас у республиканцев большинство в нижней Палате представителей, а у демократов — в Сенате; но соцопросы предрекают рокировку, в которой верхняя палата станет республиканской, а нижняя — демократической.

Харрис говорит, что в случае победы она продолжит курс Байдена по поддержке Украины, отправляя военную помощь, отказываясь от переговоров с Кремлем без участия Киева и уважая право Зеленского решать, на каких условиях его страна готова к прекращению огня.

В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и к задачам Харрис добавилась поддержка Киева. Она встречалась с президентом Владимиром Зеленским уже семь раз, участвовала в переговорах с союзниками по НАТО и представляла США на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломатия стала частью ее полномочий уже на посту вице-президента в администрации Байдена, когда ей были поручены переговоры с лидерами стран Центральной Америки с целью остановить массовую миграцию в США. Эта миссия не привела к успеху: по меньшей мере 8 млн человек незаконно пересекли южную границу США за время президентства Байдена — в три раза больше, чем за первый срок Трампа.

Камала Харрис строила карьеру в Калифорнии и переехала в Вашингтон в 2017 году, когда была избрана в Сенат США. Там она занималась в основном внутренней политикой.

Внешняя политика была сферой экспертизы Джо Байдена в течение большей части полувека, который он провел на посту сенатора, вице-президента и наконец президента США. Он вел переговоры с Голдой Меир, Маргарет Тэтчер, Алексеем Косыгиным, Муаммаром Каддафи, Михаилом Саакашвили и Виктором Ющенко.

Источники газеты Financial Times в окружении Харрис говорят о том, что она не будет добиваться немедленного перемирия в ущерб интересам Украины, но поддержит усилия по окончанию войны.

Столкнувшись с упорным нежеланием Соединенных Штатов одобрять более радикальные меры, за последние месяцы даже ближайшие друзья Украины стали сомневаться в шансах ВСУ выйти на границы 1991 года.

„В результате Украина чувствует, что она получила достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить“, — пишет эксперт. Эта политика, скорее всего, продолжится и при Харрис, пишут авторы анализа Brookings Institution, либерального исследовательского центра в Вашингтоне.

Поддержка США всегда поступала слишком поздно, и ее было слишком мало, говорится в статье под заголовком „Грядущее предательство Украины“ на сайте Королевского института оборонных исследований (RUSI). В ней бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси напоминает, что Байден одной рукой помогал Украине, а другой — осторожничал, пытаясь предотвратить превращение конфликта в ядерный.

В Америке и в Европе „распространяются цинизм и усталость, и даже самые убежденные сторонники Украины признают, что возможности Запада поддерживать Киев в войне начинают иссякать“, пишет обозреватель Washington Post Ишаан Тарур.

Но даже оптимистичный для Украины сценарий, в котором Харрис становится президентом и продолжает линию Байдена при поддержке обеих палат Конгресса, оставляет ее в крайне сложном положении.

Независимо от их личных позиций, и те, и другие будут прислушиваться к Трампу, если он призовет блокировать инициативы Белого дома. Так уже было в 2023-2024 годах, когда по его инициативе республиканское большинство в нижней палате Конгресса восемь месяцев блокировало выделение средств Киеву — это было связано не собственно с Украиной, а со спором вокруг миграционного кризиса. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Как сообщала BBC News Русская служба, по плану Зеленского это предполагает приглашение и затем вступление Украины в НАТО, но Харрис пока что не высказывалась однозначно на этот счет. В интервью CBS она сказала, что займется этим вопросом, „когда и если до него дойдет дело“.

Вашингтон гадает о планах Трампа

Либеральные оппоненты Дональда Трампа описывают его внешнюю политику как непредсказуемую импровизацию, движимую симпатией к авторитарным лидерам вроде Владимира Путина или анти-либерально настроенным главам демократических государств, от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и венгерского премьера Виктора Орбана до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но нейтральный взгляд на внешнюю политику Трампа обнаруживает в ней и несколько четких принципов, таких как курс на противостояние с Китаем и неприязнь к войнам и вооруженным конфликтам.

За четыре года в Белом доме и почти столько же в статусе бывшего президента он последовательно выступал против военных конфликтов — и с участием США, и вообще. Например, несмотря на свою безусловно произраильскую позицию, экс-президент высказывался о необходимости прекращения войны в Газе.

„Ему не особенно нравятся войны“, — отмечал Питер Бэйкер, главный корреспондент газеты New York Times в Белом доме.

Войну в Украине Трамп тоже считает необходимым остановить как можно скорее. Он даже обещал договориться о прекращении огня за 24 часа, если будет избран президентом, но оговаривался, что во всяком случае достигнет этого до инаугурации в январе 2025-го.

Проблема в том, что Трамп не говорит, как он планирует это сделать.

„У меня есть очень четкий план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть идея, не совсем план, а скорее идея в отношении Китая, — сказал Трамп в сентябре. — Но я не могу раскрыть эти планы, потому что если я раскрою их, я не смогу их воплотить. Они не будут успешными. Неожиданность — часть [успеха]“.

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