МНЕНИЕ | В случае поражения Киева война продолжится в Европе

В прошлом году была достигнута договоренность о передаче 42 самолетов F-16, первые из которых уже находятся в Украине. Киеву разрешают использовать переданные Нидерландами истребители F-16 по территории России в оборонных целях в рамках международного права. Кроме того, министерство обороны Нидерландов закупит для поставки в Украину беспилотников на сумму 42,6 млн евро.

„Чужая война“, которая рискует стать европейской

А вот правительство Норвегии недавно приняло решение о выделении Украине 967 миллионов крон (87,5 млн долларов), тогда как Дания инвестирует в производство украинского вооружения более 562 млн евро. Для этого Копенгаген использует доходы от замороженных российских активов и профинансирует производство 18 украинских колесных гаубиц 2С22 „Богдана“, которые будут переданы на вооружение Сил обороны. Также Дания анонсировала выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,4 млрд датских крон (около 321,8 млн евро). На деньги из этого 21-го пакета военной помощи закупят оружие, уже имеющееся на складах датского оборонного ведомства, так и сделают заказ у международных поставщиков. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине ещё 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Закупку САУ профинансируют на средства российских замороженных активов. Кроме того, часть денег от замороженных российских активов будет направлена ​​на закупку и другого оружия. Франция планирует приобрести для Украины 155-мм артиллерийские снаряды, ракеты Aster-30, управляемые бомбы AASM, а также переносные ЗРК Mistral и ракеты к ним. В министерстве обороны Франции напомнили, что с начала полномасштабного вторжения страна передала Украине примерно 60 орудий, а к концу к 2024 году это количество должно возрасти до 80.