На месте Родри должен был быть Винисиус? Кто больше достоин „Золотого мяча“?
Футбольный блогер Дмитрий Литвинов продолжает обозревать наиболее интересные матчи и моменты игр. Справедливо ли был вручен „Золотой мяч“ в этом году? У блогера есть ответ.
Бывают годы, когда сложно выбрать обладателя „Золотого мяча“. В этот раз такой случай - Родри был достойным кандидатом, и его победа заслужена, равно как заслуженной была бы победа и Винисиуса, и, пожалуй, Беллингема.
При желании можно углядеть (и многие углядели!) в триумфе игрока „Сити“ запоздалый реверанс France Football в адрес Хавиньесты, Пирло и иже с ними, вплоть до Деку. Мол, задвигали, но теперь-то похорошела награда. Чуть неловко в этом плане выглядит 9-е место Крооса, проведшего прошлый сезон (напомню, оценивается не 2024 год) на грандиозном уровне, не слабее сезона Родри. С другой стороны, и это вот 9-е место - высшее из тех, что он занимал в опросе. Можно при желании нарисовать тренд отмечания „пахарей“, сюда же 4-е место Карвахаля. Желание, правда, пропадает, когда смотришь на, скажем, Мбаппе на 6-м месте. Или видишь Джаку и Вальверде ниже Лукмана (хет-трик в финале ЛЕ и все), и Ольмо (крутой Евро и 2000 минут в сезоне Бундеслиги). И уж совсем удивительно выглядит отсутствие в списке Фабиана Руиса, пахавшего на Евро не меньше Родри, и успевшего набить 2+2.
Ну да ладно, это все детали, которые мало кто заметит. Что заметно больше - это какой-то выдох облегчения: „Хорошо, что не Винисиус“. Мол, и поведение у него не такое, и слишком много внимания нефутбольным вещам, и вообще это просто бегунок какой-то. И вот этот нарратив меня лично раздражает. Думаю, что даже без учета личных реаловских пристрастий раздражал бы. Потому что слишком уж много противоречий и слишком мало знания матчасти у пишущих: „Фу, бяка“.
Я был на самом первом класико для Вини, в марте 2019-го - и уже тогда он оставил большое впечатление. В списке игроков с 10+ касаниями в штрафной Барсы с 2017 года три верхние строчки занимает бразилец, причем тот самый матч был третьим. Да, тот Вини-2019 был сырым, он толком не знал, как завершить прорыв. Игрок инстинктов. Вини-2024 едва ли не лучше всех в мире умеет решить эпизод в большом матче, и кладет той же „Барселоне“ хет-трик в Суперкубке, а затем делает гол+пас в домашнем класико. Кто-то скажет, что „Барса“ не та, и прошлосезонный вариант хуже команды пятилетней давности. Ок, а вот соперники по плей-офф Лиги чемпионов - хотя бы они „те“?
У парня результативные действия на каждой стадии, в максимально разных сценариях. У него в целом грандиозный перевес над всеми за последние годы в плане голов и ассистов в Лиге чемпионов. С сезона 2021/22, где Вини оформился как лидер „Реала“ - 37 голевых действий в 38 матчах (20+17). У ближайших преследователей минимум на 7 баллов меньше. Он забивает на уровне топ-центров и раздает больше вингеров. И „набивает стату“ в самых важных матчах (привет, Эрлинг!) Это очень большой путь за эти 5 лет.
Человек способен решать задачи и в матчах, где против „Реала“ закрываются в автобусах, и в игре на встречных курсах. Сборная? От Уругвая вылетели без него - ставить в упрек это игроку можно, но давайте тогда критиковать и вычеркивать из числа лауреатов Недведа за пропущенный финал ЛЧ-2003, Шевченко за отсутствие на Евро-2004 и Месси за отсутствие на ЧМ-2010. А, хотя погодите, последний, кажется, был все же в составе.
Поведение и внимание к нефутбольным вещам (читай, расизму болельщиков, если называть вещи своими именами)? А почему он должен молчать о последнем, если есть повод? Потому что кто-то другой молчит или молчал? Отличная логика, рекомендую самим применять в жизни почаще. А что до поведения - всем этим толчкам, зацепам и т.д. - да, есть эмоции на футбольном поле. В данном случае эмоции парня из трущоб, где на удар принято отвечать ударом. Критика в адрес Винисиуса от тех, кто с придыханием вспоминает „настоящих мужиков из прошлого“ выглядит особенно смешно. Если уж о бразильцах - Гарринчу покритикуйте там, который в полуфинале ЧМ мог по заднице врезать защитнику, устав от того, что его весь матч херачат по ногам. И при этом все равно получить прозвище „Радость народа“ и войти в футбольную историю. Войдет в нее и Винисиус. Собственно, уже вошел - как и Родри. Круто, что выиграл испанец. Не менее (но и не более) крутой была бы и победа бразильца.
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