На месте Родри должен был быть Винисиус? Кто больше достоин „Золотого мяча“?

Бывают годы, когда сложно выбрать обладателя „Золотого мяча“. В этот раз такой случай - Родри был достойным кандидатом, и его победа заслужена, равно как заслуженной была бы победа и Винисиуса, и, пожалуй, Беллингема.

При желании можно углядеть (и многие углядели!) в триумфе игрока „Сити“ запоздалый реверанс France Football в адрес Хавиньесты, Пирло и иже с ними, вплоть до Деку. Мол, задвигали, но теперь-то похорошела награда. Чуть неловко в этом плане выглядит 9-е место Крооса, проведшего прошлый сезон (напомню, оценивается не 2024 год) на грандиозном уровне, не слабее сезона Родри. С другой стороны, и это вот 9-е место - высшее из тех, что он занимал в опросе. Можно при желании нарисовать тренд отмечания „пахарей“, сюда же 4-е место Карвахаля. Желание, правда, пропадает, когда смотришь на, скажем, Мбаппе на 6-м месте. Или видишь Джаку и Вальверде ниже Лукмана (хет-трик в финале ЛЕ и все), и Ольмо (крутой Евро и 2000 минут в сезоне Бундеслиги). И уж совсем удивительно выглядит отсутствие в списке Фабиана Руиса, пахавшего на Евро не меньше Родри, и успевшего набить 2+2.

Ну да ладно, это все детали, которые мало кто заметит. Что заметно больше - это какой-то выдох облегчения: „Хорошо, что не Винисиус“. Мол, и поведение у него не такое, и слишком много внимания нефутбольным вещам, и вообще это просто бегунок какой-то. И вот этот нарратив меня лично раздражает. Думаю, что даже без учета личных реаловских пристрастий раздражал бы. Потому что слишком уж много противоречий и слишком мало знания матчасти у пишущих: „Фу, бяка“.