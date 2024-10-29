Поменяли декорации, спектакль тот же: вмешательство Кремля в выборы США

5 ноября 150 миллионов американцев сделают выбор, последствия которого будут ощущаться во всем мире: на ближайшие четыре года президентом США станет либо нынешний вице-президент, демократ Камала Харрис, либо кандидат от республиканцев, бывший президент Дональд Трамп.
Американские выборы формируют не только внутреннюю политику Соединенных Штатов, но и влияют на мировую политическую арену благодаря статусу Америки как сверхдержавы. Поэтому неудивительно, что такие конкуренты США, как Китай, Россия и Иран, стремятся повлиять на результаты выборов в свою пользу, особенно в условиях жесткой конкуренции между двумя кандидатами.
СССР 1984: любой ценой против Рейгана
Президентские выборы в США 1984 года стали первыми, в рамках которых пытались систематически исследовать, пытался ли Советский Союз повлиять на исход выборов и добился ли он в этом хоть каких-то успехов.
Начало восьмидесятых было весьма „горячим“ временем в контексте холодной войны, и усилия Советского Союза предотвратить переизбрание Рональда Рейгана вполне объяснимы. За первый президентский срок Рейгана (1981-1985) гонка вооружений достигла своего пика: в Германии были размещены ракеты средней дальности, запущена Инициатива стратегической обороны — программа воздушной защиты от любых ядерных ударов. В 1983 году СССР сбил пассажирский самолет, летевший из США в Южную Корею, что привело к гибели почти 300 человек.
Советский Союз понимал, что переизбрание Рейгана могло лишь усилить напряжение, и стремился всеми силами повлиять на выборы, чтобы избежать усиления противостояния.
Одним словом, от разрядки 1970-х годов не осталось и следа. Поэтому Советский Союз видел в Рейгане серьёзную угрозу и стремился тайно повлиять на результаты выборов, особенно чтобы помешать победе антикремлёвски настроенного кандидата. Подходы двух кандидатов к отношениям с Советским Союзом заметно различались: Рейган был явным противником Кремля, в то время как лидер демократов Уолтер Мондейл придерживался более прагматичного подхода, стремясь замедлить гонку вооружений и добиться новой разрядки.
Тем временем Советский Союз испытывал серьёзные экономические трудности, поскольку становилось очевидно, что социалистическая экономика СССР не способна выдерживать гонку вооружений наравне с западной рыночной экономикой.
В 1982 году Советский Союз запустил кампанию по недопущению переизбрания Рейгана, сосредоточив внимание на активных мероприятиях и распространении пропагандистских нарративов. Американцев пытались убедить, что переизбрание Рейгана приведет к экономической катастрофе, что он коррумпирован, слишком тесно связан с оборонной промышленностью и негативно относится к национальным меньшинствам. На международной арене распространялся нарратив о том, что крайняя антикремлёвская внешняя и оборонная политика Рейгана толкает человечество к гибели.
Из-за секретности архивов КГБ конкретная информация о действиях остаётся ограниченной. Из утечек известно, что КГБ пытался популяризировать лозунг „Рейган — это война“, хотя нет прямых доказательств, что этот лозунг активно использовался анти-рейгановскими движениями.
Однако одно дело — пытаться повлиять на выборы, и совсем другое — добиться успеха. Несмотря на усилия Советского Союза, повлиять на результаты президентских выборов не удалось. В 1984 году Рейган одержал сокрушительную победу: из 50 штатов только Миннесота, родной штат демократа Мондейла, проголосовала за него. Итоговый результат составил 525 голосов выборщиков у Рейгана против 13 у Мондейла.
Россия 2016: начало долгосрочного плана
Президентские выборы в США в 2016 году запомнились не только неожиданной победой Дональда Трампа, но и попытками российских спецслужб дискредитировать кампанию кандидата от демократов Хиллари Клинтон (статья на Википедии, описывающая эти попытки, насчитывает более 20 000 слов!).
Ситуация напоминала 1984 год: отношения между Россией и США вновь были крайне напряженными из-за аннексии Крыма и скрытой войны на Донбассе.
Кроме того, подходы двух кандидатов к внешней политике были резко противоположными, даже более, чем в 1984 году. Клинтон стремилась продолжить антироссийскую политику, которая зародилась в некоторой степени ещё во времена Барака Обамы, когда она занимала пост госсекретаря. Хотя в тот период США пытались улучшить отношения с Россией, слабый ответ на аннексию Крыма и события в Украине позднее подвергся широкой критике.
Трамп, если и не был откровенно пророссийским, то как минимум выступал за более тесные отношения с Россией. К тому времени Россия переживала новый экономический кризис: в результате аннексии Крыма и санкций рубль сильно обесценился, а инвесторы спешили избавиться от российских активов.
Цели и методы вмешательства частично напоминали 1984 год: поддержка удобного для Кремля кандидата, пропагандистские нарративы и дружественные СМИ. Однако в этом веке Россия смогла использовать новые технологии. Впервые в ходе этих выборов „тролль-фабрики“ начали массово заспамливать западное киберпространство фейковыми новостями и пророссийскими нарративами.
Поскольку вмешательство России на этот раз оказалось более амбициозным, расследование в США было особенно тщательным, что позволило выявить дезинформационные источники и агентов влияния. В 2018 году ФБР объявило в розыск 12 сотрудников российской разведки, подозревая их в прямом вмешательстве в американские выборы.
В апреле 2019 года был опубликован доклад Мюллера — отчёт, подготовленный командой специального прокурора Роберта Мюллера, о контактах между предвыборной кампанией Трампа и российскими спецслужбами. Своё расследование провели и разведывательные службы США, опубликовав по его итогам подробный несекретный отчёт.
В 2016 году кампания Кремля по вмешательству опиралась как на скрытые, так и на открытые действия. Прежде всего, были организованы масштабные кибератаки на лиц и учреждения, связанные с выборами, самой известной из которых стало утечка личных писем Хиллари Клинтон. Это событие могло повлиять на результаты выборов в пользу Трампа. В США существует термин „октябрьский сюрприз“ — неожиданное событие незадолго до выборов, наносящее ущерб одному из кандидатов.
Одновременно сеть связанных с Россией СМИ — во главе с RT и Sputnik — начала активную пропагандистскую кампанию, нацеленную на англоязычные аудитории в Америке и других западных странах. Целью было поддержать Трампа и нанести ущерб кампании Клинтон, которая в то время считалась фаворитом. В рамках этой кампании особое внимание уделялось личным письмам Клинтон, которые российские хакеры, как утверждается, смогли загрузить с её сервера и передать платформе WikiLeaks. Проводились интервью и обсуждения с вопросами вроде „Приведут ли письма Клинтон её в тюрьму?“, а также утверждениями, что „Клинтон и ИГИЛ финансируются одними и теми же источниками“.
Кампанию 2016 года можно рассматривать как поворотный момент в российских операциях влияния. В отличие от ограниченных по времени попыток времён холодной войны, Россия применила долгосрочную стратегию. Её целью был не только выигрыш подходящего кандидата, но и общая поляризация общества и искажение политической системы США, чтобы подорвать американскую внешнюю политику в Европе и других регионах.
РОССИЯ 2024: новый игрок — искусственный интеллект
В этом году манипуляции вокруг президентских выборов в самом разгаре. 4 сентября Министерство юстиции США объявило, что выявило сеть агентов влияния, финансируемую известным российским пропагандистским каналом RT. В эту сеть входили каналы и лидеры мнений с праворадикальными взглядами, объединённые под управлением Tenet Media — медиа-издания, расположенного в штате Теннесси. По обвинению, два российских журналиста выплачивали компании около десяти миллионов долларов. Tenet Media закрыли на следующий день после обнародования обвинений.
Однако влияние в этом году выходит за рамки привычных нарративов в СМИ. Новым инструментом вмешательства стал искусственный интеллект (AI). Эксперты по технологиям предупреждали ещё до начала избирательной кампании, что ИИ способен вывести дезинформацию на новый уровень, создавая реалистичные, но полностью поддельные видеоролики, изображения и другой контент.
Роль искусственного интеллекта в этом году заметили и американские разведывательные службы. Например, Россия создала и распространила искажённые видеоклипы на основе высказываний Камалы Харрис. Появились и слухи о том, что Харрис якобы 13 лет назад сбила женщину и скрылась с места происшествия.
Только 23 октября была выявлена очередная кампания дезинформации, организованная Россией, направленная против кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, напарника Камалы Харрис. Некоторые эксперты предположили, что это видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом, однако представители США заявили, что данная версия не подтвердилась.
Хотя пока мы не видели реалистичных deepfake-видео, созданных ИИ, которых больше всего опасались эксперты перед выборами, Россия, а также Иран и Китай смогли с помощью ИИ гораздо эффективнее, быстрее и дешевле усиливать уже существующие пропагандистские нарративы и фальшивый контент. Таким образом, искусственный интеллект стал скорее инструментом усиления и продвижения пропаганды, а не совершенно новым средством для создания принципиально нового типа дезинформации.
Влияние в 2024 году можно рассматривать как продолжение кампании 2016 года — цель состоит не только в продвижении удобного кандидата, но и в создании длительного политического хаоса и усилении общественной поляризации. Россия стремится ослабить кампанию Камалы Харрис, Иран направлен против Трампа, а Китай сосредоточен на влиянии на выборы в Сенат и Палату представителей, а не на президентские выборы. Политологи предупреждают, что Россия стремится спровоцировать массовые протесты после выборов, что-то похожее на события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа атаковали Капитолий, пытаясь остановить утверждение результатов выборов 2020 года в Конгрессе.
Скоро станет ясно, насколько успешны попытки России влиять на политику США. Хотя влияние России часто преувеличивается (общественная поляризация в США обусловлена социальными и экономическими факторами), российские спецслужбы умеют эффективно использовать сложившуюся ситуацию. Текущая ситуация может стать примером для Запада: важно уметь оперативно выявлять кампании влияния России и быть более сплочёнными как общество, чтобы в будущем противостоять таким угрозам.
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