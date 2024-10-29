Поменяли декорации, спектакль тот же: вмешательство Кремля в выборы США

Одним словом, от разрядки 1970-х годов не осталось и следа. Поэтому Советский Союз видел в Рейгане серьёзную угрозу и стремился тайно повлиять на результаты выборов, особенно чтобы помешать победе антикремлёвски настроенного кандидата. Подходы двух кандидатов к отношениям с Советским Союзом заметно различались: Рейган был явным противником Кремля, в то время как лидер демократов Уолтер Мондейл придерживался более прагматичного подхода, стремясь замедлить гонку вооружений и добиться новой разрядки.

Советский Союз понимал, что переизбрание Рейгана могло лишь усилить напряжение, и стремился всеми силами повлиять на выборы, чтобы избежать усиления противостояния.

Начало восьмидесятых было весьма „горячим“ временем в контексте холодной войны, и усилия Советского Союза предотвратить переизбрание Рональда Рейгана вполне объяснимы. За первый президентский срок Рейгана (1981-1985) гонка вооружений достигла своего пика: в Германии были размещены ракеты средней дальности, запущена Инициатива стратегической обороны — программа воздушной защиты от любых ядерных ударов. В 1983 году СССР сбил пассажирский самолет, летевший из США в Южную Корею, что привело к гибели почти 300 человек.

Президентские выборы в США 1984 года стали первыми, в рамках которых пытались систематически исследовать, пытался ли Советский Союз повлиять на исход выборов и добился ли он в этом хоть каких-то успехов.

Американские выборы формируют не только внутреннюю политику Соединенных Штатов, но и влияют на мировую политическую арену благодаря статусу Америки как сверхдержавы. Поэтому неудивительно, что такие конкуренты США, как Китай, Россия и Иран, стремятся повлиять на результаты выборов в свою пользу, особенно в условиях жесткой конкуренции между двумя кандидатами.

5 ноября 150 миллионов американцев сделают выбор, последствия которого будут ощущаться во всем мире: на ближайшие четыре года президентом США станет либо нынешний вице-президент, демократ Камала Харрис , либо кандидат от республиканцев, бывший президент Дональд Трамп .

Кроме того, подходы двух кандидатов к внешней политике были резко противоположными, даже более, чем в 1984 году. Клинтон стремилась продолжить антироссийскую политику, которая зародилась в некоторой степени ещё во времена Барака Обамы , когда она занимала пост госсекретаря. Хотя в тот период США пытались улучшить отношения с Россией, слабый ответ на аннексию Крыма и события в Украине позднее подвергся широкой критике.

Ситуация напоминала 1984 год: отношения между Россией и США вновь были крайне напряженными из-за аннексии Крыма и скрытой войны на Донбассе.

Президентские выборы в США в 2016 году запомнились не только неожиданной победой Дональда Трампа, но и попытками российских спецслужб дискредитировать кампанию кандидата от демократов Хиллари Клинтон ( статья на Википедии , описывающая эти попытки, насчитывает более 20 000 слов!).

Однако одно дело — пытаться повлиять на выборы, и совсем другое — добиться успеха. Несмотря на усилия Советского Союза, повлиять на результаты президентских выборов не удалось. В 1984 году Рейган одержал сокрушительную победу: из 50 штатов только Миннесота, родной штат демократа Мондейла, проголосовала за него. Итоговый результат составил 525 голосов выборщиков у Рейгана против 13 у Мондейла.

Из-за секретности архивов КГБ конкретная информация о действиях остаётся ограниченной. Из утечек известно, что КГБ пытался популяризировать лозунг „Рейган — это война“, хотя нет прямых доказательств , что этот лозунг активно использовался анти-рейгановскими движениями.

В 1982 году Советский Союз запустил кампанию по недопущению переизбрания Рейгана, сосредоточив внимание на активных мероприятиях и распространении пропагандистских нарративов. Американцев пытались убедить, что переизбрание Рейгана приведет к экономической катастрофе, что он коррумпирован, слишком тесно связан с оборонной промышленностью и негативно относится к национальным меньшинствам. На международной арене распространялся нарратив о том, что крайняя антикремлёвская внешняя и оборонная политика Рейгана толкает человечество к гибели.

Трамп, если и не был откровенно пророссийским, то как минимум выступал за более тесные отношения с Россией. К тому времени Россия переживала новый экономический кризис: в результате аннексии Крыма и санкций рубль сильно обесценился, а инвесторы спешили избавиться от российских активов.

Цели и методы вмешательства частично напоминали 1984 год: поддержка удобного для Кремля кандидата, пропагандистские нарративы и дружественные СМИ. Однако в этом веке Россия смогла использовать новые технологии. Впервые в ходе этих выборов „тролль-фабрики“ начали массово заспамливать западное киберпространство фейковыми новостями и пророссийскими нарративами.

Поскольку вмешательство России на этот раз оказалось более амбициозным, расследование в США было особенно тщательным, что позволило выявить дезинформационные источники и агентов влияния. В 2018 году ФБР объявило в розыск 12 сотрудников российской разведки, подозревая их в прямом вмешательстве в американские выборы.

В апреле 2019 года был опубликован доклад Мюллера — отчёт, подготовленный командой специального прокурора Роберта Мюллера, о контактах между предвыборной кампанией Трампа и российскими спецслужбами. Своё расследование провели и разведывательные службы США, опубликовав по его итогам подробный несекретный отчёт.

В 2016 году кампания Кремля по вмешательству опиралась как на скрытые, так и на открытые действия. Прежде всего, были организованы масштабные кибератаки на лиц и учреждения, связанные с выборами, самой известной из которых стало утечка личных писем Хиллари Клинтон. Это событие могло повлиять на результаты выборов в пользу Трампа. В США существует термин „октябрьский сюрприз“ — неожиданное событие незадолго до выборов, наносящее ущерб одному из кандидатов.