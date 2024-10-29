29.10.2024, 11:18
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ разгромил французский клуб, одержав четвертую победу подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 29 октября баскетбольная команда „Калев/Крамо“ обыграла на выезде французский клуб „Ле-Портель“ (54:77) в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА.
„Калев“ начал игру великолепно, взяв лидерство со счётом 8:0 уже к третьей минуте. В течение всей первой четверти эстонский клуб уверенно доминировал и завершил её с преимуществом в 14 очков — 26:12.
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