29.10.2024, 11:18
СЕГОДНЯ В DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ снова удивить французский клуб?
Начало в 21:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольная команда „Калев/Крамо“ сыграет выездной матч против французского клуба „Ле-Портель“ в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА. Игра начнется в 21:00 и будет транслироваться для подписчиков Delfi.
После трех туров „Калев/Крамо“ является единственной командой в группе F, которая еще не потеряла очки. Второе место занимает „Ле-Портель“, у которого две победы и одно поражение.
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