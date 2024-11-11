Начался сезон вирусов. Как эффективнее защитить и поддержать свой организм?
Витамин С является одним из важнейших антиоксидантов, он помогает укрепить нашу иммунную систему и поддержать общее состояние здоровья. При том что его эффективность в профилактике вирусов и простудных заболеваний научно доказана, обычные препараты витамина С имеют один существенный минус – как правило, организмом усваивается лишь небольшая его часть. Однако эстонская компания Nordaid в сотрудничестве с учеными разработала липосомальный гель с витамином С, который всасывается прямо в клетки через кровоток.
Большая помощь в период простуд
Витамин С, известный также как аскорбиновая кислота, является одним из наиболее известных и используемых витаминов, он играет важную роль в поддержке иммунной системы и поддержании общего состояния здоровья. Этот водорастворимый витамин помогает организму бороться с оксидативным стрессом и свободными радикалами, тем самым укрепляя защитные силы организма. Витамин С особенно важен в те периоды, когда наш организм сталкивается с различными вирусами и простудными заболеваниями.
Польза витамина С для иммунной системы широко признана. Различные исследования показали, что витамин С помогает уменьшить масштаб воспалительных процессов и поддерживает защиту организма, сдерживая распространение вирусов и микробов. Так, в случае воспаления дыхательных путей витамин С может помочь предотвратить повреждение легких, вызванное скачкообразным повышением цитокинов и накоплением нейтрофилов. Особенно люди, которые испытывает большие нагрузки, – например, спортсмены или те, кто находится в экстремальных условиях, – убедились, что витамин С помогает облегчить симптомы простуды и предотвратить вирусные заболевания.
Организм человека не может его производить
Витамин С незаменим, но поскольку организм человека не может производить его самостоятельно, его необходимо получать с пищей или в виде пищевых добавок. Поскольку витамин С является водорастворимым витамином, одна из проблем заключается в том, что обычно организмом усваивается лишь небольшая часть витамина, принимаемого перорально. Употребление большого количества чистого витамина С может вызвать также дискомфорт в кишечнике и диарею, и как следствие, полезный витамин не задержится в организме. Это привело к необходимости поиска более эффективных решений, которые позволили бы организму усваивать большие дозы без побочных эффектов.
Липосомальная форма витамина С улучшает всасывание
Одной из важнейших инноваций последних лет является внедрение липосомального витамина С, что улучшает всасывание этого витамина. Липосомальный витамин С, в отличие от традиционных таблеток, способен напрямую достигать клеток, обеспечивая большую биодоступность и предотвращая раздражение пищеварительного тракта.
Липосомы представляют собой микроскопические сферы фосфолипидов, которые стабильны в воде и могут содержать как водорастворимые, так и водонерастворимые компоненты, например витамины. Липосомы по структуре схожи с клетками, и это делает их чрезвычайно полезными инструментами для эффективной доставки множества различных питательных веществ.
Это дает возможность принимать большие дозы витамина и оказывать организму необходимую поддержку именно тогда, когда иммунная система в ней больше всего нуждается, например, в сезон простудных или вирусных заболеваний. Многие исследования подтверждают утверждение, что всасывание липосомального витамина С происходит значительно быстрее и эффективнее, чем при употреблении витамина С в обычных формах.
Витамин С мы получаем главным образом из фруктов и овощей, таких как цитрусовые, паприка и брокколи, но из-за интенсивного стиля и быстрого темпа жизни количество витамина С, поступающего с пищей, не всегда может быть достаточным. В этом случае на помощь приходят пищевые добавки, которые могут существенно дополнить суточную норму витамина и обеспечить организму необходимую поддержку в профилактике вирусов и других проблем со здоровьем.
Липосомальный витамин С от Nordaid
Эстонская компания Nordaid в сотрудничестве с учеными разработала липосомальный гель с витамином С, который всасывается прямо в клетки через кровоток. Продукт доступен в однодозовых упаковках, содержащих 1000 мг витамина С, в безвоздушных флаконах с помпой объемом 50 мл и в капсулах.
Продукт не содержит искусственных отдушек, вкусовых веществ, пищевых красителей, масел, соли и дрожжей. Он также не содержит глютена, лактозы и ГМО. Подходит для вегетарианцев.
В продаже в аптеках и магазинах здоровья.