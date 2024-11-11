Начался сезон вирусов. Как эффективнее защитить и поддержать свой организм?

Большая помощь в период простуд

Витамин С, известный также как аскорбиновая кислота, является одним из наиболее известных и используемых витаминов, он играет важную роль в поддержке иммунной системы и поддержании общего состояния здоровья. Этот водорастворимый витамин помогает организму бороться с оксидативным стрессом и свободными радикалами, тем самым укрепляя защитные силы организма. Витамин С особенно важен в те периоды, когда наш организм сталкивается с различными вирусами и простудными заболеваниями.

Польза витамина С для иммунной системы широко признана. Различные исследования показали, что витамин С помогает уменьшить масштаб воспалительных процессов и поддерживает защиту организма, сдерживая распространение вирусов и микробов. Так, в случае воспаления дыхательных путей витамин С может помочь предотвратить повреждение легких, вызванное скачкообразным повышением цитокинов и накоплением нейтрофилов. Особенно люди, которые испытывает большие нагрузки, – например, спортсмены или те, кто находится в экстремальных условиях, – убедились, что витамин С помогает облегчить симптомы простуды и предотвратить вирусные заболевания.

Организм человека не может его производить

Витамин С незаменим, но поскольку организм человека не может производить его самостоятельно, его необходимо получать с пищей или в виде пищевых добавок. Поскольку витамин С является водорастворимым витамином, одна из проблем заключается в том, что обычно организмом усваивается лишь небольшая часть витамина, принимаемого перорально. Употребление большого количества чистого витамина С может вызвать также дискомфорт в кишечнике и диарею, и как следствие, полезный витамин не задержится в организме. Это привело к необходимости поиска более эффективных решений, которые позволили бы организму усваивать большие дозы без побочных эффектов.

Липосомальная форма витамина С улучшает всасывание