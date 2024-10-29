Мнение
29.10.2024, 11:01

Трещит по швам, но когда развалится - неизвестно. Эксперт о симптомах кризиса российского режима

 
RUSSIA DAILY LIFEРабочие разбирают леса на Красной площади в Москве, Россия 12 мая 2022 года.
RUSSIA DAILY LIFEРабочие разбирают леса на Красной площади в Москве, Россия 12 мая 2022 года.
ФОТО: YURI KOCHETKOV | Scanpix

Вот уже почти три года Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Многим кажется, что она может воевать до бесконечности долго, несмотря на потери, экономические трудности и санкции. Другие считают, что российский режим все три года балансирует на грани падения. На прошедшей в эти выходные „Рижской конференции“ прошла дискуссия на тему „Трещит ли Россия под давлением“? Delfi поговорил с одним из ее участников, доктором Павлом Баевым, профессором-исследователем Института исследования мира в Осло.

Трещит ли Россия по швам или нет? Видим ли мы какие-то симптомы?

Конечно, симптомы кризиса в России власти очень заинтересованы маскировать, закамуфлировать или спрятать. Но из-под этих попыток вылезают разного рода симптомы. Систематизировать их довольно сложно, но они есть.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии