Трещит по швам, но когда развалится - неизвестно. Эксперт о симптомах кризиса российского режима

Вот уже почти три года Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Многим кажется, что она может воевать до бесконечности долго, несмотря на потери, экономические трудности и санкции. Другие считают, что российский режим все три года балансирует на грани падения. На прошедшей в эти выходные „Рижской конференции“ прошла дискуссия на тему „Трещит ли Россия под давлением“? Delfi поговорил с одним из ее участников, доктором Павлом Баевым, профессором-исследователем Института исследования мира в Осло.