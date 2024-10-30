„Мы из города и платить не будем!“ Посетители хуторов оставляют животных и их хозяев с пустыми руками

„Не буду врать: мы даже думали, что с нас хватит, продадим животных, поплачем, а потом просто будем жить как есть“, — написала на своей странице в Facebook Минна, владелица расположенного в Тартумаа хутора. Она — одна из тех, кто часто сталкивается с не имеющими наличных клиентами, которые, пообещав оплатить перечислением, растворяются в тумане. „Переживаем, конечно, но обидно, что они не понимают, что эти деньги идут на благополучие животных. Ты же получил свою радость/услугу“.