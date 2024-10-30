Звери
30.10.2024, 18:55

„Мы из города и платить не будем!“ Посетители хуторов оставляют животных и их хозяев с пустыми руками

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

„Нет с собой наличных, потом сделаю перевод“. Это самый распространенный способ избежать пожертвования или оплаты билета после посещения фермы и общения с живущими там животными. Но обещанный перевод так и не поступает, поэтому некоторые эстонские туристические хутора начинают отказывать в приеме посетителей.

„Не буду врать: мы даже думали, что с нас хватит, продадим животных, поплачем, а потом просто будем жить как есть“, — написала на своей странице в Facebook Минна, владелица расположенного в Тартумаа хутора. Она — одна из тех, кто часто сталкивается с не имеющими наличных клиентами, которые, пообещав оплатить перечислением, растворяются в тумане. „Переживаем, конечно, но обидно, что они не понимают, что эти деньги идут на благополучие животных. Ты же получил свою радость/услугу“.

На ее хуторе за последний год подобная ситуация происходила пять раз. „Даже если они звонили заранее, то тебе действительно трудно найти номер, и, честно говоря, немного глупо спрашивать: здравствуйте, прошу прощения, заплатите“, — сказала Минна.

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