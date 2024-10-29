Рекордное количество работников сферы образования Ида-Вирумаа продолжат изучать эстонский язык

Учебу начнут вплоть до 224 работников образования, которые весной прошли предварительные языковые тесты и продолжают изучать эстонский язык, чтобы достичь уровня С1. В общей сложности в Ида-Вирумаа планируется запустить 18 учебных групп уровней B1-C1.

Руководитель проекта Keelesamm Кристи Пяэва отметила, что интерес к обучению превзошел все ожидания. „Большое количество зарегистрировавшихся ясно показывает не только высокий интерес, но и необходимость в изучении эстонского языка. Переход на обучение на эстонском языке важен и существенно влияет на работников образования. Мы рады, что этой осенью в Ида-Вирумаа число желающих посещать языковые курсы настолько велико“, - сказала Пяэва. Она отметила, что обучение планируется запустить и в других регионах, а содержание и уровень курсов будут определяться в соответствии с потребностями и пожеланиями учащихся.

Цель языковых курсов — поддержать работников образования, чей родной язык отличается от эстонского в процессе перехода на обучение на эстонском языке. На курсах они смогут обогатить профессиональный словарный запас и закрепить привычку быть в курсе образовательных тем на эстонском языке. Обучение ориентировано прежде всего на учителей, но также на директоров учебных заведений, завучей, руководителей и специалистов по вспомогательной работе, которым необходимо развивать навыки эстонского языка. Также на курсы ожидают работников и учителей молодежных центров и школ по интересам и молодежных работников.

В первую очередь обучение предлагают работникам образования, прошедшим предварительное тестирование, но при наличии свободных мест могут зарегистрироваться и другие. Подробнее о языковых курсах можно прочитать по адресу: https://eki.ee/keeleope/eesti-keele-ope-haridustootajatele .

Курсы эстонского языка проводятся в рамках программы Keelesamm, при финансовой поддержке Европейского Союза.

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