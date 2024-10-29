Россия ночью нанесла удары по Киеву, Харькову и Кривому Рогу — есть жертвы

Обломки беспилотников, по данным властей, упали в Соломенском и Святошинском районах. Из-за разгерметизации газовой трубы загорелся магазин. Воздушная тревога суммарно продолжалась более четырех часов. Это уже 18-я атака на столицу Украины с начала октября, заявили власти.

В Харькове, согласно сообщению властей, в 02:51 под ракетный удар попали дома в частном секторе. Один дом был полностью разрушен, два десятка строений были повреждены. Погибли две женщины 70 и 87 лет, а также двое мужчин 26 и 25 лет.

Накануне вечером в Харькове было частично разрушено здание Госпрома, памятник конструктивизма 1920-х годов, находящийся под временной защитой ЮНЕСКО. Шесть человек пострадали в результате этой атаки.

В Кривом Роге в Днепропетровской области в результате ракетной атаки погиб 39-летний мужчина, еще 14 человек пострадали, заявила областная военная администрация. По ее данным, в городе повреждено 11 многоквартирных домов, клиника, школа, административное здание, уничтожены 12 гаражей.

Российские военные не комментировали удары по Киеву, Харькову и Кривому Рогу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .