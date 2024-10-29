Спасатели „поймали с поличным“ пробравшуюся в коровник рысь

В воскресенье, 27 октября, спасатели получили вызов в деревню Рейну в волости Саарде в Пярнумаа, где в коровник пробралась молодая рысь.

Спасатели проконсультировались со специалистами Департамента окружающей среды, поймали животное и отвезли его обратно в лес.

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