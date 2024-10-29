Футболист „Манчестер Сити“ Родри стал обладателем „Золотого мяча“. „Это особенный день для всей Испании!“

Звезда „Манчестер Сити“ и сборной Испании Родри получил свой первый „Золотой мяч“ в 2024 году после выдающегося сезона, в котором он помог Испании стать чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. Также Родри выиграл Английскую Премьер-лигу и клубный чемпионат мира с „Манчестер Сити“. Престижный трофей ему вручил Джордж Веа — обладатель „Золотого мяча“ 1995 года.

Однако из-за тяжелой травмы, полученной в начале сезона 2024/25, Родри досрочно завершил участие в текущем сезоне. Он повредил связки и мениск в матче с „Арсеналом“ и перенес операцию, поэтому его возвращение на поле ожидается только в следующем сезоне.

„Это действительно особенный день для меня, моей семьи и всей Испании“, — сказал взволнованный Родри в своей речи. „Этот вечер просто невероятен. Спасибо еще раз моей семье за то, что они сделали меня тем, кем я являюсь. Спасибо всем, кто поддержал меня своим голосом“.

Когда ведущий Дидье Дрогба спросил Родри, собирается ли он лечь спать с трофеем, Родри ответил: „100% да“.

Второе место в голосовании занял нападающий мадридского „Реала“ и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Тройку лидеров замкнул его одноклубник Джуд Беллингем, который также отличился выдающейся игрой в прошлом сезоне.

Долгое время фаворитом на „Золотой мяч“ считался Винисиус Жуниор из мадридского „Реала“, который забил 24 гола во всех турнирах за клуб. Однако накануне стало известно, что он не получит трофей, и, предположительно, именно это стало причиной отмены поездки делегации „Реала“ в Париж. На церемонии не присутствовал ни один представитель мадридского клуба.

Айтана Бонмати стала обладательницей женского „Золотого мяча“

В прошлом сезоне „Барселона“ вместе с Айтаной Бонмати завоевала четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

Бонмати — воспитанница каталонской „Барселоны“ и выступает за основную команду с 2016 года. За время своей карьеры в клубе она выиграла 23 различных трофея, включая три победы в женской Лиге чемпионов.