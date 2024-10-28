ВИДЕО | Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Американский лидер Джо Байден проголосовал досрочно на выборах президента США. Он заполнил бюллетень в понедельник, 28 октября, на участке для досрочного голосования в Нью-Касле (штат Делавэр), близ Уилмингтона, где находится его частная резиденция.

По данным агентства AP, глава Белого дома простоял около 40 минут, ожидая своей очереди. Он пообщался с избирателями и помог подкатить вперед пожилую женщину в инвалидном кресле, стоявшую перед ним.

На участке Байден показал удостоверение сотруднице комиссии, та попросила его оставить электронную подпись, затем разрешила пройти в кабинку. После того как президент скрылся за черной драпировкой, на участке раздались аплодисменты.

„Думаю, мы победим“

После завершения процедуры главе государства выдали наклейку с надписью: „I Voted Early“ („Я проголосовал досрочно“).

„Думаю, мы победим“, - сказал он за пределами участка, имея в виду демократов.

Отдать голос по почте или на участках для досрочного голосования

Более 25 млн граждан США уже проголосовали по почте или на участках для досрочного голосования. Основной день выборов назначен на 5 ноября.

В истории Соединенных Штатов, где проживают около 335 млн человек, было несколько случаев, когда президент избирался, проиграв общенародное голосование, но получив большинство в коллегии выборщиков. Итоги, главным образом, будут зависеть от ситуации в так называемых „колеблющихся“ штатах.

За высший государственный пост борются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и - от демократов, вице-президент Камала Харрис. Трамп занимал пост президента в 2017-2021 годах.

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