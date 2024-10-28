Минобр напомнил Нарве о запрете на работу в школах без достаточного уровня владения эстонским(5)
Министерство образования дало негативную оценку тому, что в Нарве продолжают работу как педагоги-предметники, так и специальные педагоги, не владеющие эстонским языком на требуемом уровне.
В своем ответе на обращение властей Нарвы министр образования Кристина Каллас подчеркнула, что администрация школы не имеет права принимать на работу сотрудников, которые не соответствуют требованиям о знании эстонского языка, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
Если администрация школы поступает таким образом, она сознательно нарушает закон, что влечет за собой правовые санкции. Также министр порекомендовала властям Нарвы продолжить поиск специалистов.
Нарвские власти признают, что в настоящее время допускаются нарушения.
„Да, мы признаем, что у нас есть нарушения, есть у нас недоделанные пункты, но мы над этими моментами работаем. Мы также ищем логопедов, более того, мы ведем переговоры, как можно было бы купить эту услугу. Ведь на самом деле потребность в логопедах у нас большая, и со следующего года надо признавать, что у нас добавится потребность и в эстоноязычных логопедах“, - сказала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.
Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.
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