Минобр напомнил Нарве о запрете на работу в школах без достаточного уровня владения эстонским

„Да, мы признаем, что у нас есть нарушения, есть у нас недоделанные пункты, но мы над этими моментами работаем. Мы также ищем логопедов, более того, мы ведем переговоры, как можно было бы купить эту услугу. Ведь на самом деле потребность в логопедах у нас большая, и со следующего года надо признавать, что у нас добавится потребность и в эстоноязычных логопедах“, - сказала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.