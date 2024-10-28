Выборы парламента Грузии: оппозиция не признает поражение, но что она может сделать? Четыре сценария

Надежды на то, что сегодняшний протест как-то повлияет на расклад сил, тоже нет, говорят эксперты.

Но многотысячная толпа так и не смогла добиться своего — закон все равно приняли.

Последние крупные протесты в Грузии, связанные с принятием закона об иностранных агентах, были массовыми и дали надежду оппозиции на то, что у нее есть хорошие шансы на этих выборах.

В результате Зурабишвили также отказалась признавать результаты выборов и призвала сограждан прийти на митинг в понедельник в центр Тбилиси. Она подчеркнула, что протест будет исключительно мирным.

На следующий после голосования день, в воскресенье, лидеры оппозиции встретились с президентом Саломе Зурабишвили. На эту должность она избиралась при поддержке „Грузинской мечты“, но впоследствии перестала разделять политику партии, утверждая, что „Мечта“ ведет страну к изоляции.

Что именно это за способы — никто из них тогда не уточнил.

Лидер „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия назвала произошедшее „конституционным переворотом“. Коллег поддержали и в другом оппозиционном альянсе, „Сильной Грузии“, добавив, что будут бороться всеми законными и демократическими способами.

Первый номер „Единства — Национальное Движение“ Тинатин Бокучава обвинила ЦИК в „выполнении грязного поручения [основателя „Грузинской мечты“ Бидзины] Иванишвили“, который „украл победу у грузинского народа“, а вместе с этим — и европейское будущее страны.

Только через несколько часов некоторые лидеры оппозиции сделали краткие заявления.

Буквально за несколько часов до этого результаты двух экзитполов предрекали, что суммарно оппозиционные партии смогли набрать больше голосов, чем „Мечта“, и лидеры партий произносили победные речи.

В день голосования, когда Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты, по которым правящая „Грузинская мечта“ набирала почти 54% голосов, в рядах оппозиции наступила тишина.

Тем более, что официальные результаты выборов отличаются от экзитполов, заказанных оппозиционными телеканалами, на 12-14%: ЦИК дает „Мечте“ почти 54%, а то время как экзитполы прогнозировали 40-42%.

Найти и доказать такие случаи в суде будет проблематично.

„Например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюллетене на выборах“, — говорит замдиректора организации Георгий Ониани.

На большинстве участков в Грузии на этих выборах были установлены электронные системы голосования, что естественным образом усложняет подтасовки, поясняли наблюдатели из Transparency International Georgia. По их мнению, на выборах используются более неочевидные методы влияния.

Самым серьезным инцидентом был вброс бюллетеней на одном из участков в Марнеульском муниципалитете — это попало на камеры, ЦИК оперативно отменил результаты голосования на этом участке, а МВД начало расследование. Это на данный момент единственное видеодоказательство массового вброса.

Партии могут обратиться в первую очередь в суды общей юрисдикции, если у них есть основания, чтобы оспорить результатов выборов. Независимые наблюдатели зафиксировали на выборах более 200 нарушений, но ЦИК считает, что эти случаи никак не повлияли на результат.

По закону у оппозиции есть возможность обжаловать результаты выборов, говорит Вахушти Менабде, профессор государственного университета Ильи, специалист в области политического права.

Однако тогда у демонстрантов был харизматичный лидер, иностранные наблюдатели делали намного более жесткие заявления о нарушениях во время подсчета голосов, а массовые выступления проходили по всей стране. Сейчас похожих предпосылок в Грузии пока не видно.

В современной истории Грузии уже были случаи, когда массовые протесты приводили к смене власти в стране. В 2003 году после так называемой „революции роз“, участники которой протестовали против фальсификации результатов парламентских выборов, тогдашний глава государства Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку, а президентом стал Михаил Саакашвили.

Оппозиция полагает, что именно ее данные были правильными и реалистичными, но, как говорят независимые наблюдатели, в стране никогда еще не возникало случаев, когда одну из сторон подозревали в подтасовке более 5% голосов.

А уж незаметно вбросить до 14% — задача тем более не из легких.

Конечно, оппозиция может попытаться оспорить конституционность выборов и в Конституционном суде, но у такой стратегии нет реальных шансов на успех, считает эксперт Вахушти Менабде.

„Если говорить о реальных шансах, с учетом того, что наш суд полностью подчиняется правящей команде, никакой возможности для борьбы юридическими процедурами у оппозиции нет, — добавляет он. — У нас полномасштабный авторитарный режим, для которого справедливость и обеспечение свободной избирательной среды не имеет значение“.

Власти Грузии, впрочем настаивают, что в стране соблюдаются все необходимые демократические и законные процедуры.

Сценарий 3 — бойкот заседания парламента

Закон предписывает, что после того, как ЦИК официально утвердит результаты выборов, президент страны обязана назначить дату первого заседания нового парламента. И это заседание должно состояться в течение десяти дней после объявления официальных итогов.

У президента нет права не назначить заседание, говорит Вахушти Менабде.

„Президент нарушит конституцию, если не назначит. Как бы мы ни говорили, что результаты не были несправедливыми, пока это не доказано юридически с правовой точки зрения, юридической проблемы с этим нет“, — объясняет эксперт.

Саломе Зурабишвили называет себя „единственным оставшимся в стране независимым институтом“ и гарантом конституции, поэтому с ее стороны отказ назначить заседание парламента выглядел бы неожиданным.

Но даже если бы Зурабишвили решилась на это, ничто не мешает парламенту собраться без нее.

„Даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам“, — уже заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Оппозиционные депутаты уже говорят о том, что откажутся от мандатов.