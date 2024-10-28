Выборы парламента Грузии: оппозиция не признает поражение, но что она может сделать? Четыре сценария
Центризбирком Грузии объявил, что оппозиционные партии проиграли парламентские выборы, а победу одержала правящая „Грузинская мечта“. В ответ оппозиция, которую эта ситуация застала врасплох, отказалась признавать официальные результаты и организовала митинг в центре Тбилиси. Но есть ли у нее реальные шансы добиться пересмотра итогов? BBC News Русская служба рассказывает о четырех возможных вариантах действий оппонентов властей.
Сценарий 1 — массовые протесты
В день голосования, когда Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты, по которым правящая „Грузинская мечта“ набирала почти 54% голосов, в рядах оппозиции наступила тишина.
Буквально за несколько часов до этого результаты двух экзитполов предрекали, что суммарно оппозиционные партии смогли набрать больше голосов, чем „Мечта“, и лидеры партий произносили победные речи.
Только через несколько часов некоторые лидеры оппозиции сделали краткие заявления.
Первый номер „Единства — Национальное Движение“ Тинатин Бокучава обвинила ЦИК в „выполнении грязного поручения [основателя „Грузинской мечты“ Бидзины] Иванишвили“, который „украл победу у грузинского народа“, а вместе с этим — и европейское будущее страны.
Лидер „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия назвала произошедшее „конституционным переворотом“. Коллег поддержали и в другом оппозиционном альянсе, „Сильной Грузии“, добавив, что будут бороться всеми законными и демократическими способами.
Что именно это за способы — никто из них тогда не уточнил.
На следующий после голосования день, в воскресенье, лидеры оппозиции встретились с президентом Саломе Зурабишвили. На эту должность она избиралась при поддержке „Грузинской мечты“, но впоследствии перестала разделять политику партии, утверждая, что „Мечта“ ведет страну к изоляции.
В результате Зурабишвили также отказалась признавать результаты выборов и призвала сограждан прийти на митинг в понедельник в центр Тбилиси. Она подчеркнула, что протест будет исключительно мирным.
Последние крупные протесты в Грузии, связанные с принятием закона об иностранных агентах, были массовыми и дали надежду оппозиции на то, что у нее есть хорошие шансы на этих выборах.
Но многотысячная толпа так и не смогла добиться своего — закон все равно приняли.
Надежды на то, что сегодняшний протест как-то повлияет на расклад сил, тоже нет, говорят эксперты.
В современной истории Грузии уже были случаи, когда массовые протесты приводили к смене власти в стране. В 2003 году после так называемой „революции роз“, участники которой протестовали против фальсификации результатов парламентских выборов, тогдашний глава государства Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку, а президентом стал Михаил Саакашвили.
Однако тогда у демонстрантов был харизматичный лидер, иностранные наблюдатели делали намного более жесткие заявления о нарушениях во время подсчета голосов, а массовые выступления проходили по всей стране. Сейчас похожих предпосылок в Грузии пока не видно.
Сценарий 2 — суды
По закону у оппозиции есть возможность обжаловать результаты выборов, говорит Вахушти Менабде, профессор государственного университета Ильи, специалист в области политического права.
Партии могут обратиться в первую очередь в суды общей юрисдикции, если у них есть основания, чтобы оспорить результатов выборов. Независимые наблюдатели зафиксировали на выборах более 200 нарушений, но ЦИК считает, что эти случаи никак не повлияли на результат.
Самым серьезным инцидентом был вброс бюллетеней на одном из участков в Марнеульском муниципалитете — это попало на камеры, ЦИК оперативно отменил результаты голосования на этом участке, а МВД начало расследование. Это на данный момент единственное видеодоказательство массового вброса.
На большинстве участков в Грузии на этих выборах были установлены электронные системы голосования, что естественным образом усложняет подтасовки, поясняли наблюдатели из Transparency International Georgia. По их мнению, на выборах используются более неочевидные методы влияния.
„Например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюллетене на выборах“, — говорит замдиректора организации Георгий Ониани.
Найти и доказать такие случаи в суде будет проблематично.
Тем более, что официальные результаты выборов отличаются от экзитполов, заказанных оппозиционными телеканалами, на 12-14%: ЦИК дает „Мечте“ почти 54%, а то время как экзитполы прогнозировали 40-42%.
Оппозиция полагает, что именно ее данные были правильными и реалистичными, но, как говорят независимые наблюдатели, в стране никогда еще не возникало случаев, когда одну из сторон подозревали в подтасовке более 5% голосов.
А уж незаметно вбросить до 14% — задача тем более не из легких.
Конечно, оппозиция может попытаться оспорить конституционность выборов и в Конституционном суде, но у такой стратегии нет реальных шансов на успех, считает эксперт Вахушти Менабде.
„Если говорить о реальных шансах, с учетом того, что наш суд полностью подчиняется правящей команде, никакой возможности для борьбы юридическими процедурами у оппозиции нет, — добавляет он. — У нас полномасштабный авторитарный режим, для которого справедливость и обеспечение свободной избирательной среды не имеет значение“.
Власти Грузии, впрочем настаивают, что в стране соблюдаются все необходимые демократические и законные процедуры.
Сценарий 3 — бойкот заседания парламента
Закон предписывает, что после того, как ЦИК официально утвердит результаты выборов, президент страны обязана назначить дату первого заседания нового парламента. И это заседание должно состояться в течение десяти дней после объявления официальных итогов.
У президента нет права не назначить заседание, говорит Вахушти Менабде.
„Президент нарушит конституцию, если не назначит. Как бы мы ни говорили, что результаты не были несправедливыми, пока это не доказано юридически с правовой точки зрения, юридической проблемы с этим нет“, — объясняет эксперт.
Саломе Зурабишвили называет себя „единственным оставшимся в стране независимым институтом“ и гарантом конституции, поэтому с ее стороны отказ назначить заседание парламента выглядел бы неожиданным.
Но даже если бы Зурабишвили решилась на это, ничто не мешает парламенту собраться без нее.
„Даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам“, — уже заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Оппозиционные депутаты уже говорят о том, что откажутся от мандатов.
„Когда мы сказали, что не признаем результатов выборов, это подразумевает то, что мы не планируем входить в парламент“, — заявила лидер ЕНД Тина Бокучава.
„Бойкотирование парламента не принесет никакого правового результата, так как для признания полномочий парламента нужно 76 депутатов“, — говорит эксперт Вахушти Менабде.
„Грузинская мечта“, по официальным итогам выборов, получает 89 мест.
Более того, говорит Менабде, даже если случится так, что оппозиция действительно откажется участвовать в заседаниях, в законодательстве Грузии нет никаких запретов на работу парламента, где представлена только одна партия.
Сценарий 4 — блокировка здания парламента
Единственная возможность для оппозиции добиться выполнения своих требований — это использовать политическое давление, говорит специалист в области политического права Вахушти Менабде.
Речь в данной ситуации идет о массовых протестах, создающих общественно-политическое давление, и об инструменте, который в Грузии уже использовался: о физическом недопуске избранных депутатов правящей партии на первое заседание парламента.
Опыт прошлых лет показывает, что в день заседания протестующие выстраиваются в живые цепочки и пытаются физически перекрыть вход в парламент.
Но и тут обстоятельства не на стороне оппозиции.
У здания парламента есть несколько входов. По меньшей мере два из них выходят на узкую боковую улицу, где расположены здание Службы государственной безопасности Грузии и казарма подразделения спецназа. В случае обострения обстановки силовики с легкостью смогут очистить эту улицу от протестующих и создать безопасный коридор, по которому депутаты правящей партии зайдут в парламент.
Что скажет Запад
Последнее, на что рассчитывает оппозиция и президент, — это поддержка Запада.
Саломе Зурабишвили уже заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты. Она призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией.
Агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что в ЕС „разочарованы“ результатами выборов.
На словах правящая партия, как и оппозиция, обещала избирателям, что страна продолжит процесс вступления в Евросоюз.
На деле политика „Грузинской мечты“ уже привела к обратному результату. После того, как партия проголосовала за закон „О прозрачности иностранного влияния“ (он же — закон об иностранных агентах), процесс вступления в ЕС был приостановлен, а США —стратегический партнер Тбилиси — начали пересмотр двусторонних отношений.
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