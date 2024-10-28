Лондон ввел санкции против трех агентств РФ за дезинформацию

Великобритания ввела санкции в отношении трех российских агентств и их трех высокопоставленных сотрудников, пытавшихся, по данным Лондона, использовать дезинформацию для „подрыва и дестабилизации Украины и ее демократии“. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в британском правительстве.

Под ограничения подпали „Агентство социального проектирования“, группа компаний „Структура“ и автономная некоммерческая организация „Диалог“. Как указали в Лондоне, они осуществляли операции влияния с целью ослабить международную поддержку Киева.

Глава МИД Великобритании: Мы не потерпим лжи и вмешательства

„Сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не потерпим ваших лжи и вмешательства, и мы вас настигнем“, - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

В марте США ввели санкции против основателя „Агентства социального проектирования“ („Команда И“) Ильи Гамбашидзе и гендиректора „Структуры“ Николая Тупикина - за „кампанию злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента РФ“ путем создания страниц, имитировавших сайты СМИ и правительственных организаций Европы.

Гамбашидзе считается одним из самых активных пропагандистов Москвы и является своего рода преемником создателя „фабрики троллей“ Евгения Пригожина.

В видео для внутреннего пользования „Команда И“ отмечала, что занимается „сбором и анализом информации из западных СМИ, разработкой собственных нарративов и упаковкой их в контент“, писали западные телеканалы.

Кампания Doppelgänger

По их данным, структура Гамбашидзе запустила так называемую кампанию Doppelgänger („Двойник“), в рамках которой на поддельных сайтах известных западных СМИ - в том числе немецких Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel - публиковались дезинформационные статьи. К целевым странам российских пропагандистов в числе прочих относились ФРГ, Франция, Израиль и Украина.