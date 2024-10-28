В Лондоне украли 22 тонны элитного сыра стоимостью 300 тысяч фунтов. Производитель считает, что груз могли продать в Россию
Три дня назад известная британская компания Neal’s Yard Dairy сообщила, что у нее украли 22 тонны сыра. Мошенники, выдающие себя за оптовых торговцев, обманом заполучили крупную партию элитных сыров на сумму более 300 000 фунтов. Один из производителей заявил, что продукцию могли продать за границу — в Россию или на Ближний Восток. Об этом пишет BBC News Русская служба.
Компания Neal’s Yard Dairy полагала, что имеет дело с оптовыми торговцами, поставляющими сыр крупному французскому ритейлеру. Мошенники успели получить 950 кругов сыра весом более 22 тонн прежде чем выяснилось, что их фирмы не существует. Это был элитный чеддер: Hafod Welsh, например, продается по 19,90 фунта за 300 г, Westcombe — по 7,15 фунта за 250 г, Pitchfork – по 11 фунтов за 250 г.
Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где делают чеддер Hafod, назвал произошедшее хитроумным трюком и заявил, что груз могли продать в Россию или на Ближний Восток, пишет BBC News Русская служба.
„Они уже получили 300 тысяч фунтов, эти преступники, и если они продадут сыр, то получат еще больше“, — сказал Холден в интервью Би-би-си Radio 4. Он признался, что и он, и Neal’s Yard обрадовались большому заказу.
В индустрии, по его словам, все держится на связях и на доверии, потому что отрасль небольшая.
„Еще больший шок вызывает то, что это произошло с продуктом, весь путь которого от производителя до конечного потребителя славится своей прозрачностью и опирается на открытость и доверие“, — подчеркнул Холден.
Лондонская полиция подтвердила, что начато расследование по делу о краже крупной партии сыра, отмечает BBC News Русская служба.
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