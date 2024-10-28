В Лондоне украли 22 тонны элитного сыра стоимостью 300 тысяч фунтов. Производитель считает, что груз могли продать в Россию

Компания Neal’s Yard Dairy полагала, что имеет дело с оптовыми торговцами, поставляющими сыр крупному французскому ритейлеру. Мошенники успели получить 950 кругов сыра весом более 22 тонн прежде чем выяснилось, что их фирмы не существует. Это был элитный чеддер: Hafod Welsh, например, продается по 19,90 фунта за 300 г, Westcombe — по 7,15 фунта за 250 г, Pitchfork – по 11 фунтов за 250 г.

Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где делают чеддер Hafod, назвал произошедшее хитроумным трюком и заявил, что груз могли продать в Россию или на Ближний Восток, пишет BBC News Русская служба.

„Они уже получили 300 тысяч фунтов, эти преступники, и если они продадут сыр, то получат еще больше“, — сказал Холден в интервью Би-би-си Radio 4. Он признался, что и он, и Neal’s Yard обрадовались большому заказу.

В индустрии, по его словам, все держится на связях и на доверии, потому что отрасль небольшая.

„Еще больший шок вызывает то, что это произошло с продуктом, весь путь которого от производителя до конечного потребителя славится своей прозрачностью и опирается на открытость и доверие“, — подчеркнул Холден.

Лондонская полиция подтвердила, что начато расследование по делу о краже крупной партии сыра, отмечает BBC News Русская служба.

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