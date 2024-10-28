ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (978-й день) | Российские войска выпустили по территории Украины 100 беспилотников
Подводим итоги очередного дня войны.
Зеленский прибыл в Исландию, встретится с премьерами Северных стран
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в понедельник в Исландию, где проведет переговоры с главами правительств пяти стран Северной Европы.
„Приму участие в четвертом саммите Украина — Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции […] Приму участие в заседании Северного совета“, — сообщил президент Зеленский.
По его словам, он собирается обсудить с премьерами пяти Северных стран, в частности, финансирование украинского производства оружия, в том числе дальнобойного, меры против российского теневого флота танкеров, помощь в подготовке к зиме.
Генсек НАТО подтвердил факт присутствия солдат Северной Кореи в Курской области
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России.
„Переброска северокорейских военных в Курскую области — это и признак растущего у Путина чувства безысходности“, — цитируют мировые агентства заявление Рютте на пресс-конференции после встречи представителей НАТО с руководством разведки Южной Кореи.
„Углубляющееся военное сотрудничество России и Северной Кореи — это угроза и для индо-тихоокеанского, и для евроатлантического регионов“, — добавил Рютте.
На этой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, в Россию уже прибыли около 12 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, которых планируется бросить на фронт в Украине. По сведениям Киева, часть этих военных могли направить в Курскую область, где проводят операцию Вооруженные силы Украины.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе вначале говорил, что, по оценке США, в России могут находиться около трех тысяч северокорейских военных, а в пятницу сказал, что их может быть и больше.
Зеленский предложил Раде уволить генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с должности генпрокурора, сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на сайт парламент.
В начале прошлой недели Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, которых уличили в получении безосновательных льгот и инвалидности.
СБУ выявила масштабные злоупотребления в системе медико-социальных комиссий (МСЭК), предоставляющих статус инвалидности.
Как свидетельствует карточка документа, представление об отставке Костина зарегистрировано в понедельник, 28 октября.
Телеграм-каналы: украинские дроны второй раз за неделю атаковали спиртзаводы
Украинские беспилотники нанесли удары по двум спиртовым заводам в Воронежской области, как сообщают российские телеграм-каналы, связанные с силовиками. Ночью губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что беспилотники атаковали два предприятия, но не указал их названия.
В результате атаки в Аннинском районе два работника получили ранения, произошёл пожар, который повредил несколько зданий и технику. На втором заводе в Новохоперском районе пострадала крыша одной из хозяйственных построек и некая „емкость“, однако пожар там не возник.
Министерство обороны России упомянуло только об одном беспилотнике, который был уничтожен над Воронежской областью. Телеграм-канал Baza сообщал, что атаки произошли на спиртзаводы в Новохоперском и Аннинском районах, а канал Shot уточнил, что удары были нанесены по заводам „Этанол-Спирт“ и „Аннинский“.
Агентство Reuters смогло подтвердить, что изображения, опубликованные в социальных сетях, действительно относятся к Аннинскому району Воронежской области, но дату не удалось установить. Напомним, что на прошлой неделе, 22 октября, украинские дроны атаковали три спиртзавода в России: два в Тульской области и один в Тамбове.
Губернатор Тульской области сообщил о повреждениях на заводе „Абсолют“ в поселке Лужковский и спиртзаводе в Ефремове, которые принадлежат компании „Росспиртпром“. Также произошел пожар на заводе „Биохим“ в Рассказово, Тамбовской области. Украина не комментирует эти атаки на спиртзаводы.
Вечером 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона. Как сообщила областная прокуратура, погибли два человека. Кроме того, ранения получили еще четверо человек, в том числе 13-летний мальчик.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 28 октября российские войска выпустили по территории Украины 100 беспилотников. По состоянию на 10:30, 66 дронов сбили над Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областями. Еще 24 дрона „локационно потеряны“. В сообщении также говорится, что „есть несколько попаданий дронов по гражданской инфраструктуре“.
Войска РФ захватили центр Селидово в Донецкой области. Как пишет OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины, российские войска контролируют значительную часть города, но полностью Селидово к утру 28 октября они не заняли. Также DeepState подтвердил, что город Горняк в Покровском районе Донецкой области занят российскими военными.
Обстрелы Харькова: власти сообщают о четырех пострадавших
В результате ночных российских обстрелов Харькова пострадали четыре человека, сообщают местные власти.
Изначально мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании снаряда в девятиэтажный жилой дом в Холодногорском районе. По его данным, на месте возник пожар и были зафиксированы разрушения.
Позднее глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что попадание было рядом с домом.
„Повреждены стены верхних этажей и остекление окон. Рядом с многоквартирным домом возник пожар“, — написал он в телеграме.
Синегубов также сообщил об ударах по городу Чугуев в Харьковской области, где один из снарядов попал в частный дом. Там разрушена хозяйственная постройка, пострадавших нет.
Британия ввела санкции против российских пиарщиков за подрывную деятельность в Европе
Великобритания с задержкой в несколько месяцев присоединилась к Евросоюзу и США, введя санкции за дезинформацию и подрывную деятельность против трех российских пиар-фирм и их руководителей.
Британское правительство в понедельник объявило, что вводит санкции против Агентства социального проектирования, АНО „Диалог“, компании „Структура“ и их владельцев и руководителей: Ильи Гамбашидзе, Андрея Перлы и Николая Тупикина.
Правительство Великобритании обвиняет эти фирмы и этих людей в том, что они на деньги из российского бюджета ведут подрывную деятельность против Украины и европейских стран, распространяя при этом специально фабрикуемую дезинформацию.
„В этом году АСП также попыталось спровоцировать протесты в полудюжине европейских стран. Однако, несмотря на финансовые вливания России в деятельность этих организаций, они постоянно сталкиваются с трудностями в распространении своей лжи онлайн: боты и поддельные сайты пользуются лишь ограниченным вниманием. Это заставило АСП подумать о скупке просмотров в социальных сетях“, — говорится в пресс-релизе правительства.
„Путин так отчаянно пытается подорвать поддержку Украины со стороны Европы, что уже прибегает к неуклюжим, неэффективным попыткам разжечь беспорядки“, — цитирует пресс-служба правительства министра иностранных дел Дэвида Лэмми.
Кроме того, как объясняет британское правительство, эти фирмы и их руководители создали „огромную вредоносную сеть“, известную под названием Doppelganger (в переводе с немецкого — „двойник“) которая наводняет соцсети дезинформацией, поддельными документами и дипфейками, продвигая российскую версию причин и характера войны с Украиной.
США ввели санкции против Агентства социального проектирования, „Структуры“ и их руководителей в марте этого года, Евросоюз сделал это в июле.
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