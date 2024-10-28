ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (978-й день) | Российские войска выпустили по территории Украины 100 беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с должности генпрокурора, сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на сайт парламент.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе вначале говорил, что, по оценке США, в России могут находиться около трех тысяч северокорейских военных, а в пятницу сказал, что их может быть и больше.

На этой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, в Россию уже прибыли около 12 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, которых планируется бросить на фронт в Украине. По сведениям Киева, часть этих военных могли направить в Курскую область, где проводят операцию Вооруженные силы Украины.

„Углубляющееся военное сотрудничество России и Северной Кореи — это угроза и для индо-тихоокеанского, и для евроатлантического регионов“, — добавил Рютте.

„Переброска северокорейских военных в Курскую области — это и признак растущего у Путина чувства безысходности“, — цитируют мировые агентства заявление Рютте на пресс-конференции после встречи представителей НАТО с руководством разведки Южной Кореи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России.

По его словам, он собирается обсудить с премьерами пяти Северных стран, в частности, финансирование украинского производства оружия, в том числе дальнобойного, меры против российского теневого флота танкеров, помощь в подготовке к зиме.

„Приму участие в четвертом саммите Украина — Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции […] Приму участие в заседании Северного совета“, — сообщил президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в понедельник в Исландию, где проведет переговоры с главами правительств пяти стран Северной Европы.

В начале прошлой недели Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, которых уличили в получении безосновательных льгот и инвалидности.

СБУ выявила масштабные злоупотребления в системе медико-социальных комиссий (МСЭК), предоставляющих статус инвалидности.

Как свидетельствует карточка документа, представление об отставке Костина зарегистрировано в понедельник, 28 октября.

Телеграм-каналы: украинские дроны второй раз за неделю атаковали спиртзаводы

Украинские беспилотники нанесли удары по двум спиртовым заводам в Воронежской области, как сообщают российские телеграм-каналы, связанные с силовиками. Ночью губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что беспилотники атаковали два предприятия, но не указал их названия.

В результате атаки в Аннинском районе два работника получили ранения, произошёл пожар, который повредил несколько зданий и технику. На втором заводе в Новохоперском районе пострадала крыша одной из хозяйственных построек и некая „емкость“, однако пожар там не возник.

Министерство обороны России упомянуло только об одном беспилотнике, который был уничтожен над Воронежской областью. Телеграм-канал Baza сообщал, что атаки произошли на спиртзаводы в Новохоперском и Аннинском районах, а канал Shot уточнил, что удары были нанесены по заводам „Этанол-Спирт“ и „Аннинский“.

Агентство Reuters смогло подтвердить, что изображения, опубликованные в социальных сетях, действительно относятся к Аннинскому району Воронежской области, но дату не удалось установить. Напомним, что на прошлой неделе, 22 октября, украинские дроны атаковали три спиртзавода в России: два в Тульской области и один в Тамбове.

Губернатор Тульской области сообщил о повреждениях на заводе „Абсолют“ в поселке Лужковский и спиртзаводе в Ефремове, которые принадлежат компании „Росспиртпром“. Также произошел пожар на заводе „Биохим“ в Рассказово, Тамбовской области. Украина не комментирует эти атаки на спиртзаводы.