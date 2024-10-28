Финский суд впервые конфисковал замороженные активы России(8)
В Финляндии наложен арест на участок земли Российского центра науки и культуры по иску украинской компании „Нафтогаз“. Финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские активы. Об этом пишет „Радио Свободы“ со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Финские власти арестовали здание центра и участок площадью больше трёх тысяч квадратных метров в апреле прошлого года.
„Нафтогаз“ подал иск на пять миллиардов долларов к России за убытки и утраченное компанией имущество в аннексированном Крыму летом прошлого года. Основанием для иска стало решение арбитражного суда в Гааге. Он обязал Москву выплатить украинской компании компенсацию, сумма которой должна соответствовать рыночной стоимости активов „Нафтогаза“ в Крыму.
„Нафтогаз“ предупреждал, что подаст иски в суды тех стран, где есть российские активы, если Россия откажется от выплат.
Кремль ранее заявлял, что изучит постановление гаагского суда. В 2019 году российский Минюст заявил, что Москва не признает юрисдикцию арбитража в Гааге по вопросу компенсации „Нафтогазу“.
До аннексии Крыма „Нафтогаз“, в частности, владел в Крыму „Черноморнафтогазом“. Предприятие добывало ежегодно больше полутора миллиардов кубометров газа в год.
Советский центр науки и культуры в Хельсинки был открыт в 1977 году. После распада СССР имуществом центра стала распоряжаться Россия.
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