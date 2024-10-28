Новости Ида-Вирумаа
28.10.2024, 15:39

В Ида-Вирумаа хотят открыть завод виниловых пластинок

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: freepik.com | Erakogu

В следующем году в Ида-Вирумаа планируется запустить производство виниловых пластинок, популярность которых среди меломанов в последние десять лет переживает новый всплеск, пишет RUS ERR.

Выпускать виниловые пластинки с музыкой как эстонских, так и зарубежных исполнителей будет предприятие Toss Records, которое построит для этих целей маленький завод в йыхвиском бизнес-парке в Котинука.

На строительство завода фирма получила от Фонда справедливого перехода пособие в размере чуть более 340 000 евро. На первых порах на работу планируется принять около десяти человек.

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