В Ида-Вирумаа хотят открыть завод виниловых пластинок

Выпускать виниловые пластинки с музыкой как эстонских, так и зарубежных исполнителей будет предприятие Toss Records, которое построит для этих целей маленький завод в йыхвиском бизнес-парке в Котинука.

На строительство завода фирма получила от Фонда справедливого перехода пособие в размере чуть более 340 000 евро. На первых порах на работу планируется принять около десяти человек.

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