The New York Times изучила видео с погибшими мирными жителями в Курской области Очевидцы утверждают, что по людям стреляли ВСУ. Украина это отрицает

Журналисты попытались разобраться, что происходило, в частности, в поселке Коренево. Там с беспилотника было снято видео, на котором запечатлены не менее семи тел, лежащих на дороге — большинство из них в гражданской одежде. Тела нашли недалеко от моста через реку Крепна к востоку от Коренево, пишет „Медуза“.

Волонтер Марина Скорб, которая помогала отвозить тела людей в морг, рассказала The New York Times, что на этом месте были обнаружены 15 погибших. Издание отмечает, что независимого подтверждения этой цифры нет. По словам Скорб, некоторые тела настолько сильно разложились на жаре, что их идентифицировали по зубам. Она также утверждает, что украинские военные стреляли по убегающим мирным жителям Коренево. Газета подчеркивает, что волонтер не привела доказательств своих слов. Украина эти обвинения отрицает.

„В этом районе шли ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками, огонь велся в обоих направлениях, поэтому по имеющейся информации невозможно определить, кто виновен в гибели людей“, — пишет NYT. Согласно анализу спутниковых снимков, большинство тел появились на улице в Коренево с 10 по 14 августа. Остается не ясным, „были ли все эти смерти результатом одного эпизода“, отмечают журналисты. Скроб утверждает, что погибшие попали в засаду 11 августа.

Жители села Куриловка Суджанского района также утверждают, что украинские военные стреляли по убегающим мирным гражданам. The New York Times пишет, что эти данные „трудно проверить“ из-за продолжающихся боев.